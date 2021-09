Santos vs. Los Chankas EN VIVO: ¿a qué hora juegan por la fecha 10 de la Liga 2?

Santos vs. Los Chankas EN VIVO se enfrentan en el Estadio San Marcos por la penúltima fecha de la segunda fase en la Liga 2 Perú 2021. El compromiso se disputará a partir de las 3.30 p. m. y podrás seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy en la página web de La República Deportes, donde podrás conocer las formaciones iniciales de ambos equipos y el marcador actualizado minuto a minuto.

Santos vs. Los Chankas: ficha del partido

Partido Santos vs. Los Chankas ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 21 de septiembre ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? Sin transmisión por TV

¿A qué hora juega Santos vs. Los Chankas?

En territorio peruano, el duelo Santos vs. Los Chankas empezará a las 3.30 p. m. Si quieres seguirlo desde el extranjero, revisa la siguiente guía de horarios.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

Santos de Nasca se juega sus últimas chances de seguir escalando en la tabla acumulada para ocupar puestos de repechaje por la promoción a la Liga 1. Contra Los Chankas, el cuadro azul no tiene margen de error, pues otro resultado que no sea el triunfo lo deja automáticamente fuera de la pelea.

El conjunto iqueño sumó tres valiosos puntos en la jornada previa tras vencer 2-0 a Deportivo Llacuabamba. Con 23 puntos en la tabla anual, está a cinco del último lugar que disputará la repesca, pero solo dispone de dos juegos más para lograr la hazaña.

En el caso de los apurimeños, su sorpresivo triunfo 3-1 ante Atlético Grau en la última fecha lo dejó en una prometedora sexta casilla. Desde el cambio de nombre, el ex Cultural Santa Rosa ha ganado tres veces, empatado una y solo perdió en una ocasión.

Santos y Los Chankas registran cuatro cruces en su historial entre sí. Salvo por el duelo más reciente, que ganó el club de Andahuaylas, la escuadra nazqueña siempre había resultado vencedora.

¿Qué canal transmite Santos vs. Los Chankas?

El Santos vs. Los Chankas no será transmitido por televisión. Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de la Liga 2, no incluyó este cotejo en su programación.

¿Cómo seguir Santos vs. Los Chankas ONLINE?

Para que no te pierdas el encuentro Santos vs. Los Chankas, sigue la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes, que te mantendrá informado con los cambios del marcador y fotos actualizadas del choque.

¿Dónde juegan Santos vs. Los Chankas?

El escenario para el enfrentamiento Santos vs. Los Chankas será el Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede para esta segunda fase de la Liga 2.

Historial de Santos vs. Los Chankas

Los Chankas 3-0 Santos | 22.07.21

Los Chankas 0-1 Santos | 27.10.20

Santos 2-0 Los Chankas | 05.10.19

Los Chankas 0-1 Santos | 14.07.19.

Tabla de posiciones previa a Santos vs. Los Chankas

Antes del inicio del juego Santos vs. Los Chankas, así marcha la tabla de posiciones en la segunda fase de la Liga 2.