Santiago Ormeño reveló un suceso que considera como el que catapultó su carrera

Santiago Ormeño es uno de los jugadores peruanos que más ha destacado en los últimos meses en el mundo del fútbol. Desde su convocatoria a la Copa América de Brasil 2021, los hinchas de la Bicolor le prestaron más atención a sus actuaciones en la liga mexicana, t anto en el Puebla como en su nuevo equipo, León FC.

Tras su breve paso en el Real Garcilaso (ahora Cusco F.C) en el segundo semestre del 2019, el delantero de 27 años fue presentado en e l Puebla para vivir su segunda etapa con el club mexicano . Lamentablemente, el delantero nacido en Ciudad de México no pudo tener el debut esperado con el equipo camotero debido a que la pandemia fue la causante de la cancelación del torneo clausura 2020.

Santiago es nieto de Walter Ormeño, guardameta histórico de la selección peruana. Foto: El Siglo de Durango

En reemplazo del deporte rey, debido a la rígida cuarentena vivida en el país norteño, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció que se disputaría una liga virtual de FIFA entre equipos de la liga mexicana. Esta E-Liga tuvo momentos divertidos con distintos futbolistas del medio, con Santiago Ormeño como principal figura de aquella competencia.

“Me cambió totalmente la vida de alguna manera. Creo que es lo que me tenía que pasar para ser quien soy hoy. Si se lo cuento a alguien tal vez no me creería”, expresó el delantero de la selección peruana en el podcast Muy fuera de lugar, presentado por el youtuber Werevertumorro.

La gran participación de Ormeño en aquel torneo de videojuegos le otorgó un aumento en su popularidad, situación que se reflejó en su importancia dentro del Puebla FC. Después de este momento, el atacante recibió la oportunidad de ser titular, l a cual aprovechó al máximo marcando 17 goles en 36 partidos.

Video relacionado