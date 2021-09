Lionel Messi presenta signos de contusión ósea, informó PSG en reporte médico

Lionel Messi no finalizó los 90 minutos en el último partido del PSG ante Lyon por la Ligue 1. El delantero argentino fue reemplazado a los 75 minutos por el técnico Mauricio Pochettino en una decisión que fue tomada con asombro por los hinchas, aunque la razón del estratega para reemplazar a ‘Lio’ no fue solo técnica, sino también para no exponerlo de más debido a un golpe en la rodilla izquierda.

Este martes, dos días después del encuentro en cuestión, el cuadro parisino dio a conocer el diagnóstico de su nueva estrella. “Lionel Messi, tras el golpe recibido en la rodilla izquierda, se sometió esta mañana a una resonancia magnética que confirma los signos de contusión ósea, se realizará un nuevo control en 48 horas”, se lee en el reporte médico publicado por el club en su página web.

Lionel Messi fue el fichaje estrella del club en el último mercado de pases. Foto: PSG

De esta forma, Messi quedaría descartado para el próximo cotejo de su equipo, este miércoles, de visita contra el Metz. Hasta el momento, el exfutbolista del FC Barcelona lleva disputados tres compromisos con su nueva escuadra, aunque en solo uno de ellos jugó todo el choque.

Pochettino justifica cambio de Messi

Poco después de que PSG diera a conocer el reporte médico del plantel, Pochettino confirmó por qué ordenó la salida de Messi ante Lyon y le restó importancia a la polémica surgida por el gesto de molestia que la ‘Pulga’ hizo al salir de la cancha.

“Desde la banda hemos visto que él se estaba ‘chequeando’ la rodilla con sus gestos. También lo vimos en un tiro. (...) La prioridad es siempre el bien del jugador. Con la información que teníamos entendíamos que era lo mejor para él. Los grandes campeones siempre quieren estar en el campo. No estoy sorprendido”, aseguró.