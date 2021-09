Partidos de hoy, martes 21 de septiembre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

A nivel local, la Liga 1 Betsson continúa esta jornada trayendo dos enfrentamientos programados. Cienciano vs. UTC Cajamarca buscan una victoria luego de sus últimos encuentros pasados, en los que no pudieron poner al frente en el marcador. Ayacucho FC vs. Alianza Atlético también se juegan los tres puntos para no quedarse abajo en el campeonato.

A nivel internacional, el fútbol trae varios cotejos claves. En España, el Getafe se enfrenta al Atlético de Madrid, uno de los líderes de La Liga, en donde los de ‘El Cholo’ Simeone necesitan la victoria para no quedarse más atrás del Real Madrid. En Italia, también juegan Fiorentina vs. Inter por la Serie A; mientras que en Sudamérica se juega la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. Atlético Mineiro.

Perú - Liga 1 Betsson

Cienciano vs. UTC Cajamarca

Canal: Gol Perú

Hora: 11.00 a. m.

Ayacucho vs. Alianza Atlético

Canal: Gol Perú

Hora: 11.00 a. m.

Sudamérica - Copa Libertadores

Palmeiras vs. Atlético Mineiro

Canal: ESPN Sur, Claro Sports, Marca Claro

Hora: 7.30 p. m.

Inglaterra - Copa de la Liga de Inglaterra (EFL Cup)

Manchester City vs. Wycombe Wanderers

Canal: ESPN Brasil

Hora: 1.45 p. m.

Norwich City vs. Liverpool

Canal: ESPN 3 Sur

Hora: 1.45 p. m.

Burnley vs. Rochdale

Canal: PPTV Sport China

Hora: 1.45 p. m.

Watford vs. Stoke City

Canal: PPTV Sport China

Hora: 1.45 p. m.

Fulham vs. Leeds United

Canal: DAZN

Hora: 1.45 p. m.

Brentford vs. Oldham Athletic

Canal: PPTV Sport China

Hora: 1.45 p. m.

Wigan Athletic vs. Sunderland

Canal: PPTV Sport China

Hora: 1.45 p. m.

Queens Park Rangers vs. Everton

Canal: DAZN, V Sport Football

Hora: 1.45 p. m.

Sheffield United vs. Southampton

Canal: PPTV Sport China

Hora: 1.45 p. m.

Preston North End vs. Cheltenham Town

Canal: PPTV Sport China

Hora: 1.45 p. m.

España - La Liga

Getafe vs. Atlético Madrid

Canal: ESPN2 Sur, Star+, ESPN Andina

Hora: 12.30 p. m.

Levante vs. Celta de Vigo

Canal: ESPN2 Sur, Star+, ESPN Andina

Hora: 3.00 p. m.

Athletic Club vs. Rayo Vallecano

Canal: DirecTV Sports Perú

Hora: 3.00 p. m.

Italia - Serie A

Bologna vs. Genoa

Canal: ESPN Play Sur, Star+

Hora: 11.30 a. m.

Atalanta vs. Sassuolo

Canal: ESPN Play Sur, Star+

Hora: 1.45 p. m.

Fiorentina vs. Internazionale

Canal: ESPN Sur, Star+

Hora: 1.45 p. m.

México - Liga MX