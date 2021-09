Luis Suárez tras sufrida victoria del Atlético Madrid: “Hay que estar acostumbrados a vivir con las críticas”

Luis Suárez, delantero uruguayo del Atlético de Madrid, aseguró este martes 21 de septiembre, después de firmar un doblete ante el Getafe que dio la victoria a su equipo (1-2), que todos en la elite tienen que estar acostumbrados a “vivir con las críticas”. El ‘pistolero’ disputó los 90 minutos del compromiso correspondiente a la sexta fecha de LaLiga Santander.

El Atlético de Madrid acumulaba dos partidos sin marcar goles y el delantero charrúa apenas sumaba uno en Liga esta temporada. Sin embargo, a Luis Suárez no le importan las críticas que ha podido escuchar en la última semana.

Luis Suárez: revive el gol del triunfo del uruguayo para el Atlético de Madrid

“Creo que hay que estar acostumbrados a convivir con las críticas. En la elite hay que convivir con eso. No bajo los brazos. No me hundo por una crítica y no me creo el mejor por recibir halagos”, confesó.

Después, habló sobre el partido y dijo que su equipo consiguió darle la vuelta a una situación difícil: “Tenemos que dar más y este resultado nos da alas para seguir mejorando. El rival tiene su fuerte y su forma de presionar y atacarnos. Tenemos cosas que mejorar, solucionar algunas cosas que no hacemos bien. A mejorar porque recién ha empezado la Liga”, culminó en declaraciones a Movistar Plus.

Atlético de Madrid derrotó 2-1 al Getafe por LaLiga Santander

Apareció el ‘9′. En duro compromiso, Atlético de Madrid sacó un agónico triunfo como visitante por la sexta jornada de LaLiga Santander. La figura del partido fue Luis Suárez, el delantero anotó un doblete para darle la victoria a su equipo.

El cuadro local le volvió anotar a los ‘colchoneros’ luego de 10 años y se fue al descanso con la ventaja en el marcador. Los dirigidos por Diego Simeone fueron más ofensivos en el complemento y el uruguayo fue el principal protagonista al anotar a los 77′ el empate y en los descuentos sentenciaba resultado.

Con este resultado, la escuadra de Antoine Griezmann se ubica momentáneamente en la cima del torneo con 14 puntos y a la espera de lo que haga el Real Madrid ante el Mallorca.