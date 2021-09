LaLiga Santander EN VIVO: programación de la sexta jornada del fútbol español

LaLiga Santander no tiene descanso y los partidos continúan HOY, martes 21 de septiembre, con el inicio de la fecha 6 de la liga española. El último lunes 20 concluyó la quinta jornada, la cual finalizó con el duelo entre el Barcelona y el Granada.

El duelo encargado de inaugurar la nueva fecha será el Getafe vs. Atlético Madrid de Diego Simeone. El equipo colchonero necesita de una victoria para alcanzar el primer lugar del torneo. Actualmente se encuentra en el segundo lugar con 11 puntos.

Asimismo, este martes 21 jugará el Levante vs. Celta de Vigo. El cuadro de Renato Tapia no la pasa nada bien en LaLiga Santander, ya que aún no conoce de victorias y se ubica en la zona de descenso.

El miércoles 22 de septiembre será el turno del Real Madrid cuando le toque recibir en el Santiago Bernabéu al Mallorca. Los dirigidos por Carlo Ancelotti tienen como objetivo obtener un nuevo triunfo para mantenerse en lo más alto de la liga española.

Finalmente, el jueves 23 de septiembre, Luis Abram podría tener minutos de juego en el Granada vs. Real Sociedad. El otro partido destacado del día será el Cádiz vs. Barcelona.

Liga Santander: programación de la sexta fecha

Martes 21 de septiembre

Partido Hora Estadio Getafe vs. Atlético Madrid 12.30 p. m. Alfonso Pérez Athletic Bilbao vs. Rayo Vallecano 3.00 p. m. San Mamés Levante vs. Celta de Vigo 3.00 p. m. Estadio Ciudad de Valencia.

Miércoles 22 de septiembre

Partido Hora Estadio Espanyol vs. Alavés 12.30 p. m. RCDE Stadium Sevilla vs. Valencia 12.30 p. m. Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán Villarreal vs. Elche 3.00 p. m. El Madrigal Real Madrid vs. Mallorca 3.00 p. m. Santiago Bernabéu.

Jueves 23 de septiembre

Partido Hora Estadio Granada vs. Real Sociedad 12.30 p. m. Los Cármenes Osasuna vs. Betis 12.30 p. m. El Sadar Cádiz vs. Barcelona 3.00 p. m. Estadio Nuevo Mirandilla

Tabla de posiciones de LaLiga Santander

Actualmente, el líder de LaLiga Santander es el Real Madrid con 13 puntos. Atlético Madrid, Valencia y Real Sociedad son sus más cercanos perseguidores.