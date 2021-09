Cienciano vs. UTC EN VIVO: hora y canal para ver el duelo por la Liga 1 Betsson

Cienciano vs. UTC EN VIVO se medirán HOY, martes 21 de septiembre, en el Estadio Monumental de Ate a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana). El duelo será válido por la fecha 12 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson y podrás seguir la TRANSMISIÓN EN DIRECTO a través de la señal de Gol Perú.

También podrás seguir la cobertura ONLINE del minuto a minuto en la web de La República Deportes. Aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, las mejores jugadas y todos los goles del partido.

Cienciano vs. UTC: ficha del partido

Partido Cienciano vs. UTC ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 21 de septiembre ¿A qué hora? 11.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Monumental ¿En qué canal? Gol Perú

Cienciano vs. UTC: la previa

Distintos objetivos. Cienciano no atraviesa su mejor momento en la Liga 1 Betsson y buscará recuperarse ante la escuadra cajamarquina. El Papá ocupa el lugar 14 en la Fase 2 y en su anterior presentación consiguió un agónico empate en los últimos segundos con un golazo de Raziel García. De esta manera, los dirigidos por Gerardo Ameli encajaron tres partidos consecutivos sin ganar.

Por otra parte, UTC llega con seis triunfos al hilo y en su última participación sufrió una dura derrota por 6-1 ante Sporting Cristal y dejó escapar una gran oportunidad de acercarse al líder Alianza Lima. El ‘gavilan’ se ubica en la quinta casilla con 18 unidades y necesita recuperar el pase ante los cusqueños.

Cienciano vs. UTC: posibles alineaciones

Cienciano: Ferreyra, Lojas, Aparicio, E. Perleche, A. Perleche, Álvarez, Guivin, Sandoval, Ayarza, García y Ugarriza.

UTC: Libman, Estrada, Ortiz, Gordillo, Gutiérrez, Diez, Sernaqué, Castro, Sandoval, A. Gómez, S. Blanco.

Cienciano vs. UTC: tabla de posiciones Fase 2 de la Liga 1 Betsson

Cienciano vs. UTC: tabla de posiciones acumulada

¿A qué hora juegan Cienciano vs. UTC?

El partido entre Cienciano vs. UTC se jugará a las 11.00 a. m. en el territorio peruano, consulta la hora en tu zona geográfica en esta lista:

Perú: 11.00 a. m.

México: 11.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Estados Unidos: 10.00 a. m. (ET)

Venezuela: 12.00 p. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Chile: 1.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite Cienciano vs. UTC?

La transmisión del partido Cienciano vs. UTC por televisión estará a cargo de Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de torneos como la Liga 2 y la Liga 1 Betsson.

¿Dónde ver Cienciano vs. UTC vía Gol Perú?

Cienciano vs. UTC se transmitirá por la señal de Gol Perú en los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV por cable o satélite:

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE GRATIS el Cienciano vs. UTC?

Si no quieres perderte la transmisión del Cienciano vs. UTC por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, otra opción para mantenerte informado acerca de las incidencias del duelo es la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Cienciano vs. UTC?

Cienciano vs. UTC se medirán por la fecha 12 de la Liga 1 Betsson en el Estadio Monumental. En este recinto suele jugar de local el club Universitario de Deportes.