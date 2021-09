Lapadula recordó a Perú tras triplete: “Me recibió como un hijo y solo tengo agradecimiento”

En su mejor partido de la presente temporada europea, Gianluca Lapadula se lució con un hat-trick y le otorgó la victoria al Benevento sobre Cittadella (4-1), siendo protagonista de la jornada con poco más de 15 minutos en el campo.

La algarabía y fiesta que el atacante nacional desató en el Estadio Ciro Vigorito también se vivió en el territorio peruano, pues el hincha se mantiene al pendiente de los logros de ‘Lapagol’, quien recordó a la Blanquirroja en esta fecha especial.

El exjugador del Milan se mostró complacido por vestir los colores de la selección peruana y agradeció por las enseñanzas que le dejaron las primeras convocatorias a las eliminatorias y la Copa América 2021.

“Desde el primer día el Perú me recibió como un hijo y solo tengo agradecimiento a la selección por todo lo que me han enseñado, me están enseñando y por todo lo que me han dado” , sostuvo Gianluca Lapadula en una entrevista a 696.TV.

De otro lado, el delantero de 31 años contó que usa la famosa máscara en los partidos para proteger su nariz fracturada, ya que en sus planes no está pasar por una cirugía.

La resiliencia de Lapadula:

Poco después del triunfo de Benevento, Gianluca Lapadula publicó en sus redes sociales las mejores postales del compromiso ante Cittadella, junto a una palabra que podría describir su actual momento: resiliencia, debido a la capacidad que tiene de superar fuertes situaciones.