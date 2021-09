En Chile dicen que buscarán jugadores “en Estados Unidos, Reino Unido, Zimbabwe o donde sea”

El presente de la selección chilena luego de la primera rueda de las Eliminatorias Qatar 2022 es poco favorable. Con apenas siete puntos, el combinado dirigido por Martín Lasarte se ubica en el octavo puesto, fuera de la zona de clasificación tras una serie de malos resultados que muchos hinchas atribuyen, en parte, al proceso de recambio generacional que vive la Roja.

Una de las apuestas de la escuadra sureña para potenciar al plantel es repatriar futbolistas de raíces chilenas, con las condiciones necesarias, repartidos en diferentes ligas alrededor del mundo. Así lo aseguró Francis Cagigao, director deportivo del equipo.

“Vamos a buscar jugadores debajo de las piedras, sea en Estados Unidos, el Reino Unido o Zimbabwe, donde sea, porque es nuestra obligación, siempre que tenga el potencial para entrar al equipo y ser eficaz de cara al futuro”, manifestó el directivo este martes en rueda de prensa.

Sus curiosas declaraciones surgieron a raíz de la consulta que le hicieron acerca del delantero chileno-estadounidense Robbie Robinson, quien fue convocado a la última fecha triple de septiembre, pero abandonó la concentración después de pocos días. Cagigao aclaró que fue él quien tomó la decisión de enviarlo de vuelta a su país natal.

“Está claro que cuando Robinson llegó le pasó algo, no estaba contento. Al tercer día no podía ni entrenar. Lógicamente yo, en conjunto con el cuerpo médico, tomamos una decisión y lo mejor era que volviera a su país”, sostuvo.

Chile y sus chances de clasificar al Mundial

Acerca de los próximos cotejos que le esperan a la selección chilena (ante Perú, Paraguay y Venezuela en octubre), Cagigao sostuvo que la idea es quedarse con los nueve puntos, que meterían a los de Lasarte nuevamente en la lucha por llegar a Qatar.

“Con esos 9 puntos estamos metidos en la pelea, quintos o al lado, muy cerquita. Después si nos tenemos que conformar con menos puntos según el desarrollo de los partidos, eso es fútbol, pero desde nuestro punto de vista salimos a por 9 puntos, tenemos que ser agresivos en el planteamiento y salir a ganar”, indicó.

Acerca de si piensa dar un paso al costado en caso de que no se logre el objetivo, descartó este escenario, pues aseveró que su labor implica un trabajo más integral y de largo plazo con todas las categorías del fútbol chileno.

“No voy a renunciar si Chile no va al Mundial, no vine a eso. Mi rol no especifica que venga a trabajar solo con la selección absoluta. Mi pega va mucho más allá de eso. Tengo una responsabilidad muy grande como director deportivo nacional. Vengo a trabajar para el bien del desarrollo del fútbol chileno”, puntualizó.

