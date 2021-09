EN VIVO Real Madrid vs. Mallorca ONLINE: hora, canal y dónde ver el partido por LaLiga Santander

Real Madrid vs. Mallorca chocan en el Santiago Bernabéu por la sexta jornada de la liga española. Los merengues buscarán el liderato que le arrebató el Atlético de Madrid tras su última victoria. En tanto, los visitantes buscarán romper una mala racha de no robar puntos en Madrid desde hace más de una década.

Real Madrid vs. Mallorca: ficha del partido

Real Madrid vs. Mallora ¿Cuándo juegan? Miércoles 22 de setiembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿Dónde lo transmiten? DirecTV Sports

Probables alineaciones:

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Miguel Gutiérrez; Casemiro, Camavinga, Isco; Marco Asensio o Rodrygo, Vinicius y Benzema.

Mallorca: Reina; Sastre, Valjent, Oliván, Costa; Kubo, Babá o Battaglia, Febas, Dani Rodríguez, Kang In Lee; y Fer Niño.

Real Madrid vs. Mallorca: Previa del partido

El Real Madrid recibe al Mallorca con rotaciones obligadas por las lesiones que sufre Carlo Ancelotti y el cansancio que acumulan sus titulares. Por su parte, Mallorca llega mermado por no puntuar en el Santiago Bernabéu desde hace 12 años.

Con las bajas de Dani Carvajal, Marcelo, Ferland Mendy, Toni Kroos, Dani Ceballos y Gareth Bale, las opciones se reducen para el técnico italiano, quien quiere tener a toda su plantilla enchufada y para ello debe de dar minutos a jugadores como Marco Asensio o Luka Jovic.

Con sus seis goles y cinco asistencias, Benzema es el cerebro de todo lo ofensivo. Su fútbol ha conectado con el momento imparable de Vinicius, desequilibrante en el uno contra uno y decisivo con su mejoría en la definición. Cinco tantos hacen complicado ver su inicio en el banquillo y Ancelotti se respaldó en su juventud para dejar entrever su continuidad.

El Mallorca, noveno con ocho puntos, visita al líder de LaLiga con ilusión pero también con numerosas bajas en sus filas, sobre todo en defensa por las lesiones de los centrales Antonio Raillo, Franco Russo, Alexandar Sedlar, y el lateral derecho Pablo Maffeo. Se unen a la lista de futbolistas con problemas físicos el mediocampista Íñigo Ruiz de Galarreta y el delantero Ángel Rodríguez.

Con información de EFE.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Mallorca?

El duelo entre Real Madrid vs. Mallorca por la quinta jornada de LaLiga Santander está pactado para llevarse a cabo a las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu región.

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Mallorca?

El canal encargado de TRANSMITIR EN DIRECTO el Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO será DirecTV Sports para toda Sudamérica.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Mallorca ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Real Madrid vs. Mallorca por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, aquí podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido on demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.