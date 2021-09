DirecTV Sports EN VIVO RB Bragantino vs. Libertad por Copa Sudamericana 2021

RB Bragantino vs. Libertad juegan este miércoles 22 por el partido de ida en una de las semifinales de la Copa Sudamericana 2021. El juego se llevará a cabo en el Estadio Nabi Abi Chedid y está pactado para las 5.15 p. m. (hora peruana), 6.15 p. m. (hora paraguaya) y 7.15 p. m. (hora brasileña).

El partido será transmitido EN VIVO Y DIRECTO por la señal de DirecTV Sports, pero también habrá una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La Repúbica Deportes, donde se seguirá el MINUTO A MINUTO, los goles y todas las incidencias del encuentro.

RB Bragantino vs. Libertad EN VIVO: minuto a minuto

RB Bragantino vs. Libertad: ficha del partido

Partido Bragantino vs. Libertad ¿Cuándo juegan? Miércoles 22 de septiembre ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora peruana), 6.15 p. m. (hora paraguaya) y 7.15 p. m. (hora brasileña) ¿Dónde? Estadio Nabi Abi Chedid ¿En qué canal? DirecTV Sports

RB Bragantino vs. Libertad: posibles alineaciones

RB Bragantino: Cleiton, Aderlan, Léo Órtiz, Fabrício Bruno, Edimar, Jadsom, Eric Ramires, Praxedes, Artur, Ytalo y Tomás Cuello. DT: Maurício Barbieri

Libertad: Martín Silva, Camilo Mayada, Diego Viera, Alexander Barboza, Leonel Vangioni, Daniel Bocanegra, Héctor Villalba, Hugo Martínez, Ramón Martínez, Rodrigo Bogarín y Sebastián Ferreira. DT: Pedro Sarabia

¿A qué hora juegan Bragantino vs. Libertad?

En Perú, el partido RB Bragantino vs. Libertad se disputará a partir de las 5.15 p. m. Consulta la guía de horarios para ver el duelo en otros países de la región.

Perú: 5.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Costa Rica: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 00.15 a. m. (jueves 23)

¿En qué canal VER EN VIVO Bragantino vs. Libertad por DirecTV Sports?

Perú: directvsports.com, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

directvsports.com, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

directvsports.com, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App México: Blue To Go Video Everywhere

¿Cómo ver DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

¿Dónde ver Bragantino vs. Libertad ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Bragantino vs. Libertad por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes.

