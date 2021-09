Diego Simeone sobre la victoria del Atlético: “Cualquiera hubiera sacado a Suarez, pero marcó”

Con doblete de Luis Suarez, Atlético de Madrid venció 2-1 al Getafe en la sexta jornada de la Liga Santander. Los dirigidos por Diego Simeone tuvieron que remontar un partido que fue adverso todo el primer tiempo y parte del segundo, pero la expulsión de Carles Aleña facilitó el juego y generó espacios muy bien aprovechados por el ‘pistolero’.

Ya en conferencia de prensa, Simeone reconoció las dificultades en la primera mitad y valoró la mejora que tuvo el equipo . “Los primeros 15 minutos fueron buenos, lo teníamos controlado, pero hubo un momento en que el equipo no respondió como necesitábamos. El segundo tiempo empezó mucho mejor, hablamos y fue otra cosa. Se vio más allá de la expulsión. Estuvimos en campo rival, con más velocidad y aparecieron los goles que nos dan un triunfo importante”.

Luis Suárez anotó los dos goles del Atlético Madrid en la victoria 2-1 ante Getafe. Foto: AFP

Asimismo, el ‘Cholo’ señaló que si bien la expulsión de Carles Aleña fue importante no fue determinante. “El año pasado nos quedamos con uno más y no pudimos darle la vuelta. El equipo buscó y entendió la forma de interpretar el hombre de más que teníamos”.

Por otro lado, el entrenador argentino respondió a las críticas a sus jugadores y aseguró que el proceso de recuperación no es rápido. “Correa antes de empezar LaLiga, rindió muy bien, volvió a irse con su selección y otra vez encuentra su continuidad. Luis vino a última hora y está volviendo a lo que es él. João Félix no fue titular desde hace cuatro o cinco meses. Hay que trabajar y esperarlos. Cualquiera hubiera sacado a Suárez, pero marcó”.