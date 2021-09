¿A qué hora juega Atlético Madrid vs. Getafe EN VIVO por la fecha 6 de LaLiga Santander?

VER Atlético Madrid vs. Getafe EN VIVO EN DIRECTO protagonizarán un electrizante encuentro desde las 12.30 p. m. (hora peruana) por la sexta jornada de LaLiga Santander. El duelo de los colchoneros se llevará a cabo en el Estadio Alfonso Pérez y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN 2 para toda Sudamérica y Star+ vía STREAMING ONLINE .

También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás las alineaciones confirmadas del Atlético Madrid vs. Getafe, goles, mejores jugadas, declaraciones y más.

Atlético Madrid vs. Getafe: ficha del partido

Partido Atlético Madrid vs. Getafe ¿Cuándo juegan? Martes 21 de setiembre ¿Dónde? Estadio Alfonso Pérez ¿A qué hora? 12.30 p. m. ¿En qué canal? ESPN 2, Star+

Atlético Madrid vs. Getafe: previa del partido

El Atlético de Madrid confirmó las bajas de Jorge ‘Koke’ Resurrección y los franceses Thomas Lemar y Geoffrey Kondobia para el partido de este martes contra el Getafe (12.30 p. m. hora peruana) con su ausencia en la lista de convocados, en la que entran los canteranos Giuliano Simeone y Javi Serrano.

Las bajas en el centro del campo provocan que el entrenador argentino apenas cuente con tres centrocampistas puros del primer equipo -el argentino Rodrigo de Paul, Marcos Llorente y el mexicano Héctor Herrera-, por lo que ha llamado al mediocentro de la cantera a Javi Serrano, quien ya estuvo en la lista contra el Celta.

La baja por sanción del portugués Joao Félix da paso al serbio Ivan Saponjic, quien aún no ha tenido minutos esta temporada, y al delantero del filial Giuliano Simeone.

La lista de convocados incluye a los porteros Jan Oblak y Benjamin Lecomte, y a los defensores: José María Giménez, Renan Lodi, Stefan Savic, Felipe Monteiro, Mario Hermoso, Kieran Trippier y Sime Vrsaljko.

Como centrocampistas figuran Rodrigo de Paul, Marcos Llorente, Héctor Herrera, Yannick Carrasco y el canterano Javier Serrano; y como delanteros se encuentran Antoine Griezmann, Luis Suárez, Ángel Correa, Ivan Saponjic, Matheus Cunha y Giuliano Simeone.

Con información de EFE.

A qué hora es Atlético Madrid vs. Getafe

El encuentro entre Atlético Madrid vs. Getafe está pactado para las 12.30 p. m. (hora peruana). Revisa aquí el horario según tu región.

México: 12.30 p. m.

Perú: 12.30 p. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

En qué canal ver Atlético Madrid vs. Getafe

Argentina: ESPN 2, Star+

Bolivia: ESPN 2, Star+

Chile: ESPN 2, Star+

Colombia: ESPN 2, Star+

Ecuador: ESPN 2, Star+

Paraguay: ESPN 2, Star+

Perú: ESPN 2, Star+

Uruguay: ESPN 2, Star+

Venezuela: ESPN 2, Star+.

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Getafe vía ESPN 2?

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD).

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Getafe vía Star+?

Para acceder a Star Plus para ver el Atlético Madrid vs. Getafe, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver ESPN Play GRATIS?

Ingresa a www.ESPNPlay.com, elige el logo de tu operador de cable, loguéate con tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver ESPN Play EN VIVO?

Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado ESPN App el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de fútbol y resultados minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde App Store/Google Play.

¿Cuánto cuesta ESPN Play?

ESPN Play no tiene costo adicional y es un servicio sin cargo para suscriptores de aquellos proveedores de TV paga que estén afiliados a ESPN Play.

Atlético Madrid vs. Getafe: alineaciones confirmadas

Atlético Madrid: Oblak; Savic, Giménez, Mario Hermoso; Trippier, Marcos Llorente, De Paul, Carrasco; Griezmann/Héctor Herrera; Ángel Correa y Luis Suárez

Getafe: David Soria/Rubén Yáñez; Juan Iglesias, Djené, Jorge Cuenca, Jonathan Silva/Olivera; Damián Suárez, Florentino/, Maksimovic/Timor/Chema; Aleñá; Enes Unal y Jaime Mata

Tabla de posiciones LaLiga Santander