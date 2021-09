Perú vs. Egipto EN VIVO juegan HOY, lunes 20 de septiembre, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) en el inicio del Mundial sub-18 de vóley femenino que se disputará en México. La participación de la selección peruana será en la ciudad de Durango. Hasta el momento, no se han confirmado los canales que televisarán este cotejo. No obstante, puedes ver el debut de la Bicolor vía ONLINE GRATIS por la transmisión LIVE STREAMING de La República Deportes. Asimismo, te dejaremos todos los detalles con la previa y el minuto a minuto de este encuentro.

Perú vs. Egipto: ficha del partido

Partido Perú vs. Egipto ¿Cuándo juegan? HOY lunes 20 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Durango, México ¿En qué canal? Por confirmar.

¿A qué hora juegan Perú vs. Egipto?

El Perú vs. Egipto EN VIVO se jugará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) . A continuación, te dejamos los horarios del inicio del debut de la selección peruana de vóley según tu ubicación geográfica:

Perú: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Distrito de Columbia): 3.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá EN VIVO el Perú vs. Egipto?

La Federación Peruana de Vóleibol informó que en las próximas horas darán a conocer las plataformas donde podrá verse EN VIVO el Perú vs. Egipto.

¿Cómo ver el Perú vs. Egipto EN VIVO ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Perú vs. Egipto por internet, puedes ingresar a la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te mantendrá informado con el marcador actualizado y el minuto a minuto del partido del Mundial de Voleibol sub-18.

¿Qué jugadores disputarán el Mundial sub-18?

Armadoras

Camila Chacón Gálvez

Fabiana Távara Arrascue

Elizabeth Bolívar Gonzales.

Opuestas

Saskya Silvano Ramírez

Keira Zelada Espinoza.

Puntas receptoras

Alondra Alárcon Romero

María Fernanda Cisneros Salas

Amanda Legario Gómez.

Centrales

María Fernanda Denegri Salinas

Angela Niquen Rojas

Eliane Silberman Behar.

Líberos