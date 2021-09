Simeone sobre Luis Suárez: “Es normal que tome su tiempo para ponerse de la mejor forma”

En la previa del Getafe y el Atlético de Madrid por la sexta jornada de la Liga Santander, Diego Simeone habló ante los medios de prensa y analizó el presente del equipo colchonero. Tras tres victorias y tres empates entre La Liga y Champions League, el cuadro madrileño aún no encuentra su mejor juego y está en búsqueda de acoplar a los nuevos fichajes, Antoine Griezmann y Rodrigo de Paul, con las figuras consagradas de la plantilla.

Ante ello, el ‘Cholo’ Simeone espera recuperar a Luis Suárez, quien fue una de las piezas claves del equipo campeón de la temporada anterior y aún no ha podido desarrollar su mejor nivel. “Confío en todos los futbolistas que tengo, entiendo que Luis llegó al último con Ángel Trippier y Lodi. Cuando hubo parón de selecciones tuvo que parar por el problema que los médicos comentaron y es normal que tome su tiempo para ponerse de la mejor forma. Es importante para el equipo”.

Luis Suárez anotó su único gol esta temporada en el 2-2 del 'Atleti' ante Villarreal. Foto: Twitter @Atleti

Asimismo, el entrenador de 51 años señaló que será muy importante mejorar en el aspecto ofensivo, ya que, más allá del juego, los goles son lo más importante. “En este inicio de temporada sigo confirmando, aún más tras ver los partidos de muchos equipos, que la contundencia hará la diferencia. Todos juegan bien, corren, presionan, llegan al área rival muy bien, y el final de la jugada hace la diferencia entre los equipos”.

Por otro lado, Simeone pide paciencia con Griezmann y señaló que está conforme porque conoce el nivel del jugador. “Confío en Antoine, es un jugador importante para nuestro equipo y todo lo que le tengo que decir se lo he dicho”.

En cuanto al partido contra el Getafe, el estratega argentino no subestima a su rival a pesar de que ha perdido en todos los partidos de la temporada. “El Getafe está en un momento difícil, pero ha competido mejor de lo que reflejan los resultados, no me imagino otro partido que no sea difícil”.

