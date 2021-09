El esperado e histórico Mundial Qatar 2022 ve amenazada su continuidad a poco más de un año para la ansiada fecha del 21 de noviembre de 2022. Al certamen, que será el primero en celebrarse en Medio Oriente y el último con 32 participantes, pues el cupo pasará a ser de 48, se le agrega el riesgo por la pandemia de COVID-19.

Si bien se espera el fin de los confinamientos y las restricciones debido al progreso de la inmunización, esta semana se conoció que los organizadores pretenden ser rigurosos con los cuidados, no solo de los aficionados sino también de los jugadores. Según un informe de The Athletic, Qatar está presionando para que los futbolistas sean obligados a vacunarse para participar en el certamen.

La nación asiática que albergará el Mundial ya ha inoculado a más del 80% de su población con más de 4,6 millones de dosis aplicadas y espera seguir aumentando ese número en los próximos meses. Pero las autoridades desean que el torneo más importante del fútbol no cause un problema sanitario en su territorio. Ante esto, en junio de este año, el primer ministro, el jeque Khaled ben Khalifa al-Thani, señaló que los fanáticos deberán vacunarse para entrar a los estadios.

“Qatar no autorizará a los aficionados que no estén completamente vacunados a entrar en sus estadios”, declaró, según QNA, y precisó que el objetivo de las autoridades es “proteger a ciudadanos y residentes”. Además, anunció que habían iniciado las negociaciones con una compañía para adquirir un millón de dosis que serían suministradas a aquellos fans que, por el motivo que fuere, aterricen en Qatar sin estar inmunizados.

Ahora, el debate se ha extendido a los futbolistas. En deportes como el tenis, por ejemplo, varios profesionales se habían manifestado en contra de la obligatoriedad de ser vacunados para poder competir en algún certamen, por lo que finalmente esa iniciativa fue descartada. En el caso del fútbol, podría ocurrir algo similar y la FIFA se vería obligada a interceder.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, deberá tomar una postura la respecto ya que torneos como Copa América o Eurocopa no exigieron dicha implementación. Foto: EFE

The Athletic publicó que incluso ya se barajan alterativas, como la realización de hisopados cada tres días para aquellos profesionales que no estén y no deseen recibir la inyección. Hasta el momento no existe ningún campeonato en donde los futbolistas hayan sido obligados a vacunarse. Incluso algunas federaciones, como la Conmebol, compraron varias vacunas que pusieron a disposición de sus asociaciones para que sean repartidas entre los planteles que disputaban algún certamen internacional.

Sin embargo, en torneos como la Eurocopa o la Copa América, la inoculación no ha sido un requisito para los jugadores, quienes sí tuvieron que respetar un protocolo sanitario creado para evitar contagios masivos que pongan en riesgo su salud y el espectáculo.

El Mundial de Qatar, que comenzará el 21 de noviembre de 2022, se disputará hasta el 18 de diciembre. Serán ocho los estadios repartidos en cinco ciudades los que albergarán los partidos protagonizados por las 32 selecciones más fuertes del mundo, que soñarán con levantar el trofeo que alzó Francia en la última edición.