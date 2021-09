Piratas vs. Sport Chavelines se enfrentan HOY lunes 20 de septiembre por la décima jornada de la Liga 2 2021 del fútbol peruano. El cotejo se realizará en el Estadio Olímpico de San Marcos y está pactado para la 1.00 p. m. (hora peruana). Podrá seguir el partido gracias a la cobertura GRATIS ONLINE del MINUTO A MINUTO por la web de La República Deportes.

Sport Chavelines Juniors vienen de lograr dos empates consecutivos. Los de La Libertad quieren volver a sumar de a tres para regresar a los primeros puestos que rondaban hace algunas semanas. Por otro lado, Piratas llegan a este encuentro tras ganar 1-0 a Unión Huaral y quieren alejarse más de la zona baja de la tabla.

Piratas vs. Sport Chavelines EN VIVO:

Piratas vs. Sport Chavelines: previa

Piratas vs. Sport Chavelines: ficha del partido

Partido Piratas vs. Sport Chavelines ¿Cuándo juegan? HOY 20 de septiembre ¿A qué hora? 1.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Olímpico de San Marcos ¿En qué canal? No será trasmitido

¿A qué hora juegan Piratas vs. Sport Chavelines?

En Perú, el partido Piratas vs. Sport Chavelines se podrá seguir a partir de las 1.00 p. m. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite Piratas vs. Sport Chavelines?

La transmisión del partido Piratas vs. Sport Chavelines no estará disponible por televisión. Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de la Liga 2, no incluyó este encuentro en su programación.

¿Cómo ver Piratas vs. Sport Chavelines ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Piratas vs. Sport Chavelines por internet, puedes ingresar a la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te mantendrá informado con el marcador actualizado minuto a minuto.

¿Dónde juegan Piratas vs. Sport Chavelines?

El escenario para el partido Piratas vs. Sport Chavelines será el Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recinto utilizado para la mayoría de juegos en la Liga 2.