Manny Pacquiao anuncia su retiro: “Mi carrera en el boxeo terminó”

¡Hasta siempre! El boxeador Manny Pacquiao anunció su retiro de los cuadriláteros a los 42 años y con un gran palmarés sobre sus hombros. El pugilista tuvo su última presentación hace un mes ante Yordenis Ugas en Las Vegas, y a pesar que no descartó subirse nuevamente a un ring, sostuvo que necesitaba un tiempo para reflexionar. Sin embargo, a pocos días de revelar su candidatura a la presidencia de su país, el excampeón anunció su adiós definitivo al deporte.

“Mi carrera como boxeador profesional se ha terminado. Y se ha terminado porque he estado en el boxeo durante mucho tiempo y mi familia me ha dicho que es suficiente. Antes era un niño vendiendo pan. Si te hubiese dicho que iba a ser campeón mundial y conocido en todo el mundo, me habrías dicho que era imposible”, aseguró ‘Pacman’ a la periodista Toni Gonzaga.

Manny Pacquiao ha ganado a 22 campeones mundiales en su histórica carrera en el ring. Foto: AFP

Recordemos que hace unas semanas daba declaraciones sobre su futuro. “Me hace feliz ser una inspiración para muchas personas, y quiero que las personas al final de mi carrera me recuerden no solo por ser un campeón en el ring sino también por ser un campeón fuera del ring”, sostuvo en conferencia de prensa.

En ese entonces, el todavía senador confirmaba su candidatura a la presidencia de Filipinas por el Partido Democrático Filipino-Poder Popular. Todo hacia indicar que sus proyecciones políticas lo alejaban de los guantes.

La noticia de su retiro sorprendió a muchos de sus fanáticos, quienes tenían la esperanza de volverlo a ver con los guantes una vez más.

De esta manera, el filipino pone fin a una trayectoria que dejó como saldo 62 victorias, ocho derrotas y dos empates. Durante sus 26 años de carrera, Pacquiao logró salir campeón en ocho categorías diferentes. Por este motivo, quedará en la historia como uno de los mejores.

Video recomendado:

FK Zeljeznicar de Bosnia celebra 100 años con imponente espectáculo de fuegos artificiales