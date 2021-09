Un lamentable episodio se vivió durante el duelo Boca Juniors vs. Atlético Tucumán por la jornada más reciente de la Liga Profesional 2021. Durante el primer tiempo de dicho choque, el defensa xeneize Luis Advíncula fue objeto de gritos racistas por parte de los hinchas del Decano, hecho que tuvo amplia repercusión en Argentina y generó el rechazo de varios referentes de su prensa local, entre ellos el periodista Sebastián Vignolo.

En la introducción de su programa Fútbol 90, de la cadena ESPN, el ‘Pollo’ manifestó su preocupación por el repudiable acto del que fue testigo en directo, pues él se encargó de relatar el cotejo en cuestión. “Me preocupa que naturalicen hechos que son realmente terribles. Yo no sabía dónde meterme. (Diego) Latorre creo que tampoco. Nos sorprendió”, aseguró el comunicador.

El presentador también enfiló sus críticas hacia el árbitro del compromiso, a quien le reprochó por no haber paralizado el encuentro para buscar a los responsables de los ataques. “Debemos contar con árbitros que estén preparados no solo para dirigir, sino también para educar, para parar un partido cuando hay que pararlo. No quiero que se naturalicen más algunas cosas en el fútbol argentino”, agregó.

Para justificar su punto de vista, Vignolo citó como ejemplos casos de juegos en la liga de ascenso de su país, donde el réferi detuvo las acciones ante la entonación de cánticos “agresivos e hirientes”: “Yo aplaudo que se pare el partido cuando hay cantos hirientes, agresivos. Lo que pasó el otro día fue una vergüenza”.

Luis Advíncula firmó por el club auriazul en julio de este año. Foto: Boca Juniors

Por último, el comunicador reiteró sus cuestionamientos a lo que consideró un desinterés por parte de los árbitros para lidiar con esta problemática. “Me preocupa mucho más la falta de educación que los errores arbitrales. Pensé que los árbitros iban a emitir un comunicado, pero están en otra. Viven en otro mundo”, finalizó.