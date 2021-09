Luis Advíncula: Atlético Tucumán se expresó sobre actos racistas contra futbolista de Boca

El futbolista peruano de Boca Juniors Luis Advíncula sufrió actos de racismo durante el enfrentamiento de visita de su equipo contra su similar de Atlético Tucumán por la jornada 12 de la Liga Profesional. La hinchada del Decano, que acudió al estadio, insultó al popular ‘Rayo’, lo que generó el total repudio del cuadro xeneize e incluso del relator y comentarista del cotejo.

Al respecto, Atlético Tucumán emitió un comunicado oficial sobre el hecho y condenó lo ocurrido. Asimismo, señaló que se están tomando las medidas correspondientes para identificar y sancionar a los responsables.

“La Comisión Directiva del Club Atlético Tucumán repudia el insulto de corte racista sufrido por el jugador de Boca Juniors Luis Advíncula, por parte de un espectador a los 41′ del primer tiempo, en el partido del sábado pasado entre Atlético Tucumán vs. Boca Juniors”, inicia el comunicado.

Comunicado oficial de Atlético Tucumán sobre actos de racismo contra Luis Advíncula. Foto: Atlético Tucumán

“Estamos tomando las medidas correspondientes para identificar al autor de la discriminatoria frase, para sancionarlo (...)”, continuó el mensaje.

‘Pollo’ Vignolo condenó ataques racistas a Luis Advíncula: “Fue una vergüenza”

Un lamentable episodio se vivió durante el duelo Boca Juniors vs. Atlético Tucumán por la Liga Profesional 2021. Durante el primer tiempo de dicho choque, el defensa xeneize Luis Advíncula fue objeto de gritos racistas por parte de los hinchas del Decano, hecho que tuvo amplia repercusión en Argentina y generó el rechazo de varios referentes de su prensa local, entre ellos el periodista Sebastián Vignolo.

En la introducción de su programa Fútbol 90, de la cadena ESPN, el ‘Pollo’ manifestó su preocupación por el repudiable acto del que fue testigo en directo, pues él se encargó de relatar la contienda en cuestión. “Me preocupa que naturalicen hechos que son realmente terribles. Yo no sabía dónde meterme. (Diego) Latorre creo que tampoco. Nos sorprendió”, aseguró el comunicador.

El presentador también enfiló sus críticas hacia el árbitro del compromiso, a quien le reprochó por no haber paralizado el encuentro para buscar a los responsables de los ataques. “Debemos contar con árbitros que estén preparados no solo para dirigir, sino también para educar, para parar un partido cuando hay que pararlo. No quiero que se naturalicen más algunas cosas en el fútbol argentino”, subrayó el también relator deportivo del canal.