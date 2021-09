La Liga 2 2021 se acerca a su final y los 12 equipos participantes se juegan sus últimas chances para alcanzar puestos de play-offs en busca del ansiado cupo directo a la Liga 1. Este lunes, la penúltima jornada arranca con los encuentros Juan Aurich vs. Deportivo Coopsol y Pirata FC vs. Sports Chavelines, cruces entre dos clubes ya eliminados contra otros dos que mantienen intactas sus aspiraciones.

Si bien el Ciclón ya no tiene chances de ganar esta etapa, por su posición en el acumulado aún podría pelear por quedarse con la promoción para el ascenso. Su rival, en cambio, ya dijo adiós a toda posibilidad y deberá prepararse mejor para el próximo año. En cuanto al segundo duelo, el cuadro corsario está condenado a finalizar irremediablemente como colero, situación opuesta a la de Chavelines, que podría adueñarse del primer puesto de la tabla anual si vence.

En el Comerciantes Unidos vs. Unión Huaral, el Pelícano luchará por meterse entre los siete primeros a costa de un equipo cajamarquino que quedó fuera de disputa. El martes, Santos vs. Los Chankas y Llacuabamba vs. Unión Comercio podrían definir puestos en la tabla, pero el choque más atractivo será el Atlético Grau vs. Carlos Stein, donde los piuranos podrían asegurar su presencia en la final.

Liga 2: programación de la fecha 10 en la Fase 2

Lunes 20 de septiembre

Hora Partido Estadio 10.30 a. m. Juan Aurich vs. Deportivo Coopsol San Marcos 1.00 p. m. Pirata FC vs. Sport Chavelines San Marcos 3.30 p. m. Comerciantes Unidos vs. Unión Huaral San Marcos

Martes 21 de septiembre

Hora Partido Estadio 3.30 p. m. Santos vs. Los Chankas San Marcos 6.00 p. m. Llacuabamba vs. Unión Comercio San Marcos 8.30 p. m. Atlético Grau vs. Carlos Stein San Marcos

Tabla de posiciones de la Liga 2 en Fase 2

A falta de dos fechas para el final de la segunda rueda, así marcha la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones en la fase 2 de la Liga 2. Foto: FlashScore

¿Cómo se define al campeón de la Liga 2?

La final de la Liga 2 2021, que dará un cupo directo a la Liga 2 2022, se jugará entre los dos primeros puestos de la tabla acumulada, que son actualmente Atlético Grau y Sport Chavelines. El perdedor todavía tendrá opción de jugar con otros cinco clubes por alcanzar la promoción, que decidirá otro cupo a la máxima categoría con el antepenúltimo puesto de la Liga 1 Betsson.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 2

Tabla acumulada de la Liga 2. Foto: Wikipedia

¿Dónde ver la Liga 2?

Si deseas ver la Liga 2 por televisión, sintoniza la señal de Gol Perú, canal que cuenta con los derechos del torneo y transmite los partidos más importantes de cada fecha. En caso de que quieras seguirlos por internet, revisa la cobertura ONLINE gratis en la página web de La República Deportes.

Video recomendado