Atlético Mineiro vs. Palmeiras: ¿dónde ver en vivo este duelo por Copa Libertadores?

Ver EN VIVO Atlético Mineiro vs. Palmeiras desde las 7.30 p. m. (hora peruana) por las semifinales de la Copa Libertadores 2021. El encuentro contará con la transmisión de ESPN para Sudamérica y de Star+ vía online. Ambos equipos se miden en el Allianz Parque para empezar a definir al futuro primer finalista de esta edición. El partido podrás seguirlo también desde La República Deportes.

El Verdão es el actual campeón e intentará repetir el título conseguido en enero de este año cuando le ganó al Santos por 1-0 en el Estadio Maracaná. Por su parte, el Galo buscará repetir su hazaña del 2013. En aquel año, Atlético Mineiro llegó a la gran final de la mano de Ronaldinho y salió victorioso tras derrotar a Olimpia por penales.

El último cruce entre ambos clubes fue el 14 de agosto por la fecha 16 del Brasileirao, Palmeiras fue visitante y cayó por 0-2. Atlético Mineiro se quedó con los tres puntos gracias a un doblete de Jefferson Savarino. Actualmente, los gallos se ubican punteros de la liga brasileña con 45 puntos y los verdes marchan segundos con 38 unidades. Este martes se volverán a ver las caras en el Allianz Parque.

Atlético Mineiro vs. Palmeiras: ficha del partido

Partido Atlético Mineiro vs. Palmeiras ¿Cuándo juegan? Martes 21 de setiembre ¿Dónde? Allianz Parque ¿A qué hora? 7:30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN, Star+

¿A qué hora juegan Atlético Mineiro vs. Palmeiras?

El encuentro entre Atlético Mineiro vs. Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores se jugará a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu región.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Atlético Mineiro vs. Palmeiras?

El canal que transmitirá en vivo el Atlético Mineiro vs. Palmeiras será ESPN para toda la región de Sudamérica y Star+ vía online.

Perú: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Chile: ESPN, Star+

Argentina: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Brasil: SBT

México: Claro Sports

¿Cómo ver Atlético Mineiro vs. Palmeiras?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite). Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Dónde ver Atlético Mineiro vs. Palmeiras online?

Este partido entre Atlético Mineiro vs. Palmeiras también podrás seguirlo por la web de La República Deportes. Encontrarás las incidencias de este encuentro, como goles y mejores jugadas.

¿Cómo acceder a Star+ para ver Atlético Mineiro vs. Palmeiras?

Para acceder a Star Plus para ver el Atlético Mineiro vs. Palmeiras, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

Atlético Mineiro vs. Palmeiras: posibles alineaciones

Atlético Mineiro: Éverson; Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso, Guilherme Arana; Allan, Jair, Matías Zaracho, Nacho Fernández (o Keno); Hulk y Diego Costa.

Palmeiras: Wéverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Renan; Zé Rafael, Danilo (o Felipe Melo), Raphael Veiga, Dudu; Wesley y Luiz Adriano.

¿Dónde se jugará el partido entre Atlético Mineiro vs. Palmeiras?

Este duelo se disputará en el Allianz Parque, casa del Verdão, ubicado Sao Paulo. El recinto deportivo cuenta con una capacidad para 55 mil personas.

Atlético Mineiro logró derrotar en el presente certamen Boca Juniors y River Plate, dos equipos históricos de la Copa Libertadores.

Palmerias, según las estadísticas, ha logrado avanzar en cinco ocasiones de nueve cuando disputó las semifinales del torneo.