El Consejo de Europa pidió este lunes 20 de septiembre a las federaciones deportivas internacionales que “protejan a todos los deportistas, incluidos los intersex y transgénero”. Este pedido fue realizado a través del secretario ejecutivo del Acuerdo Parcial Ampliado sobre el Deporte (EPAS) de la entidad citada, Stanislas Frossard, detalló la agencia EFE.

Esta es una de las recomendaciones planteadas por la Conferencia de la organización paneuropea de 47 Estados miembros. “Proteger y promover los derechos humanos de los deportistas intersex y transgénero en competiciones deportivas”, señalaron.

Frossard reclamó a las federaciones que todos los deportistas tengan acceso a las competiciones y anunció la futura publicación de un informe con una evaluación y la situación de las y los deportistas de la población LGTBI.

Asimismo, solicitó a las federaciones que revisen sus reglamentos de forma “transparente y justa” a favor de los deportistas intersex y transgénero, que promuevan directivas antiacoso, y pidió al Comité Olímpico Internacional (COI) fomentar los intereses de estos atletas.

La conferencia contó con el testimonio de la exmediofondista ugandesa Annet Negesa, una persona intersexual campeona de África en 800 metros y medalla de oro en los Juegos Africanos de 2011. Hoy vive exiliada en Alemania.

Cuando preparaba su participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en los que iba a ser la abanderada de su país, unos análisis de sangre dieron un tasa muy elevada de testosterona. Fue operada en Francia de una orquiectomía sin su consentimiento, por lo que le fueron extirpados los testículos y fue sometida a un tratamiento hormonal. “Después de salir del hospital de Kampala, el médico me dijo que podía retomar mi actividad deportiva en una semanas, pero no he podido recuperar mi nivel. Me cavaron una tumba”, dijo.

La directora del Centro Deporte y Derechos Humanos, Payoshni Mitra, apostó por formar a las federaciones deportivas nacionales para limitar las violaciones de derechos. “No hay ningún apoyo para este tipo de deportistas que se han visto obligados a abandonar el circuito deportivo”, dijo, y alertó de la posible intromisión en la privacidad de los atletas por parte de las federaciones, “que lo controlan todo”.