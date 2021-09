Comerciantes Unidos vs. Unión Huaral EN VIVO se enfrentan por la jornada 10 de la segunda fase en la Liga 2 Perú 2021. El compromiso se jugará en el Estadio San Marcos y será transmitido desde las 3.30 p. m. por la señal de Gol Perú. En La República Deportes puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y videos de los goles.

Comerciantes Unidos vs. Unión Huaral: ficha del partido

Partido Comerciantes Unidos vs. Unión Huaral ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 20 de septiembre ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juega Comerciantes Unidos vs. Unión Huaral?

En Perú, el duelo Comerciantes Unidos vs. Unión Huaral por la Liga 2 se empezará a disputar a partir de las 3.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Miami, Nueva York): 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

Ya sin chances de pelear por el ascenso a la Liga 1 del próximo año, Comerciantes Unidos buscará cerrar de la forma más digna su participación en la Liga 2 de esta temporada. Su penúltimo rival en el torneo será Unión Huaral, club que se aferra a sus últimas chances por meterse entre los siete primeros del acumulado.

Las posibilidades del cuadro cutervino quedaron sepultadas en la jornada previa al caer 3-2 contra Carlos Stein. Las águilas habían empezado ganando con un gol de vestuario de Luis Acuy, pero el conjunto carlista le dio vuelta en el segundo tiempo.

El Pelícano, por su parte, fue incapaz de sacar ventaja ante el colero Pirata FC, que lo venció con un solitario tanto de Héctor Zeta y frenó su racha de tres victorias al hilo. A pesar de que los naranjeros están a solo un punto de Unión Comercio, líder de la Fase 2, en la tabla anual se ubican en el octavo puesto.

Comerciantes Unidos y Unión Huaral se han enfrentado cuatro veces desde el 2019, con dos triunfos para los huaralinos, un empate y una derrota. Este año se midieron en julio por la primera rueda, con resultado de 2-1 a favor de los cajamarquinos.

¿Qué canal transmite Comerciantes Unidos vs. Unión Huaral?

En territorio peruano, la transmisión por TV del juego Comerciantes Unidos vs. Unión Huaral estará a cargo de la señal de Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de torneos como la Liga 2 y la Liga 1 Betsson.

¿Dónde sintonizar Comerciantes Unidos vs. Unión Huaral vía Gol Perú?

Si quieres ver el cotejo Comerciantes Unidos vs. Unión Huaral por la señal de Gol Perú, sintoniza los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV por cable o satélite:

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver Comerciantes Unidos vs. Unión Huaral ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del compromiso Comerciantes Unidos vs. Unión Huaral por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE del encuentro desde La República Deportes.

¿Dónde juegan Comerciantes Unidos vs. Unión Huaral?

El escenario para el cruce entre Comerciantes Unidos vs. Unión Huaral será el Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recinto perteneciente a la casa de estudios del mismo nombre, ubicado en el Cercado de Lima.

Historial reciente de Comerciantes Unidos vs. Unión Huaral