VER Barcelona vs. Granada EN VIVO ONLINE. Ambos se enfrentan HOY, lunes 20 de setiembre, por la quinta fecha de LaLiga Santander 2021/22. El duelo entre los azulgranas y canarios se llevará a cabo desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Camp Nou y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN para toda Sudamérica, mientras que Star+ lo pasará VÍA STREAMING ONLINE .

También podrás seguir este apasionante duelo en la web de La República Deportes. Precisamente, en esta nota encontrarás las alineaciones confirmadas, así como el relato del minuto a minuto, mejores jugadas, goles y más.

Barcelona vs. Granada: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Granada ¿Cuándo juegan? HOY lunes 20 ¿Dónde? Camp Nou ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿En qué canal? ESPN, Star+

Barcelona vs. Granada: previa del partido

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, convocó a todos los disponibles de la primera plantilla más tres jugadores de la filial - Iñaki Peña, Alejandro Balde y Pablo Páez Gaviria ‘Gavi’ - para recibir este lunes (2.00 p. m. hora peruana) al Granada en el Camp Nou.

Koeman no podrá contar por lesión con seis futbolistas del primer equipo: el defensa Jordi Alba, el centrocampista Pedri González, y los delanteros Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Sergio Agüero y Martin Braithwaite.

Por tanto, el técnico neerlandés ha tenido que echar mano del Barça B para completar la lista de convocados, que la integran: Ter Stegen, Neto, Iñaki Peña, Araujo, Piqué, Lenglet, Eric García, Umtiti, Mingueza, Balde, Dest, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Demir, Riqui Puig, Gavi, Coutinho, Memphis y Luuk de Jong.

Con información de EFE.

Lista de convocados. Foto: Barcelona

Tabla de posiciones LaLiga Santander

A qué hora juegan Barcelona vs. Granada

El duelo entre Barcelona vs. Granada por la quinta jornada de LaLiga Santander está pactado para llevarse a cabo a las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu región.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

En qué canal ver Barcelona vs. Granada

El canal encargado de TRANSMITIR EN DIRECTO el Barcelona vs. Granada EN VIVO será ESPN para toda Sudamérica y Star+ vía STREAMING ONLINE.

Argentina: ESPN, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+.

¿Cómo ver Barcelona vs. Granada vía ESPN en Sudamérica?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Barcelona vs. Granada ONLINE GRATIS?

También puedes seguir el Barcelona vs. Granada ONLINE GRATIS en la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás todas las incidencias de este cotejo, así como las mejores jugadas, goles y más.

¿Cómo ver Barcelona vs. Granada vía Star+?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona vs. Granada, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

Barcelona vs. Granada: historial de partidos

Barcelona 1-2 Granada | 24.04.21 | LaLiga

Granada 3-5 Barcelona | 03.21.21 | Copa del Rey

Granada 0-4 Barcelona | 09.01.21 | LaLiga

Barcelona 1-0 Granada | 19.01.20 | LaLiga

Granada 2-0 Barcelona | 21.09.19 | LaLiga

Barcelona vs. Granada: alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Araújo, Álex Baldé; Sergi Roberto, Busquets, De Jong; Coutinho, Luuk de Jong y Memphis Depay.

Granada: Luis Maximiliano; Arias, Víctor Díaz/Abram, Duarte, Germán, Carlos Neva; Monchu, Gonalons, Montoro; Luis Suárez y Bacca/Darwin Machís.