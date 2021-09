VER Universitario vs. Deportivo Municipal EN VIVO EN DIRECTO chocan HOY, domingo 19 de setiembre, en el Estadio Miguel Grau del Callao. El duelo entre cremas y ediles, pactado por la fecha 11 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021, se llevará a cabo desde las 3.30 p. m. (hora peruana) y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de Gol Perú, señal exclusiva de Movistar Deportes. También puedes verlo vía streaming en Movistar Play.

Además, podrás seguir el minuto a minuto del Universitario vs. Deportivo Municipal en la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás la previa del partido, alineaciones confirmadas, mejores jugadas, goles y más.

Partido Universitario vs. Deportivo Municipal ¿Cuándo juegan? HOY 19 de setiembre ¿Dónde? Miguel Grau del Callao ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿En qué canal? Gol Perú

Los cremas, ubicados en la novena casilla con 14 unidades, buscarán sumar su segunda victoria de manera consecutiva para seguir escalando posiciones. Con el regreso de Gregorio Pérez, Universitario de Deportes derrotó 2-0 a la Universidad San Martín y cortó una racha negativa de cuatro encuentros sin conocer la victoria.

Por otro lado, Deportivo Municipal, de una irregular campaña, necesitará los tres puntos para intentar posicionarse en puestos de clasificación a un torneo internacional. Los ediles llegan a este cotejo tras golear por 3-0 a Alianza Universidad de Huánuco, encuentro en el que anotó Hernán Rengifo.

A qué hora juegan Universitario vs. Deportivo Municipal

México: 3.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

En qué canal ver Universitario vs. Deportivo Municipal

El canal encargado de TRANSMITIR EN DIRECTO el Universitario vs. Deportivo Municipal será GolPerú (14 y 714 en HD), señal exclusiva de Movistar Deportes.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

Dónde ver Universitario vs. Deportivo Municipal vía streaming online

Si no quieres perderte la transmisión del Universitario vs. Deportivo Municipal por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, otra opción para mantenerte informado acerca de las incidencias del duelo es la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Dónde van a jugar Universitario vs. Deportivo Municipal

