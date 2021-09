The Strongest vs. Wilstermann EN VIVO se juega por la jornada 19 de la Primera División de Bolivia 2021 en el estadio Hernando Siles (La Paz). La transmisión de este cotejo estará a cargo de la señal de Tigo Sports desde las 4.15 p. m. (hora peruana) y 5.15 p. m. (hora boliviana). Puedes seguir este y otros partidos de hoy con la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con el resultado final.

The Strongest vs. Wilstermann: ficha del partido

Partido The Strongest vs. Wilstermann ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 19 de septiembre ¿A qué hora? 4.15 p. m. (Perú), 5.15 p. m. (Bolivia) ¿Dónde? Estadio Hernando Siles ¿En qué canal? Tigo Sports

¿A qué hora juegan The Strongest vs. Wilstermann?

En Bolivia, el compromiso entre The Strongest vs. Wilstermann se iniciará a las 5.15 p. m. (4.15 p. m. en el horario peruano).

Bolivia: 5.15 p. m.

Colombia: 4.15 p. m.

Ecuador: 4.15 p. m.

México: 4.15 p. m.

Perú: 4.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.15 p. m.

Paraguay: 5.15 p. m.

Venezuela: 5.15 p. m.

Argentina: 5.15 p. m.

Brasil: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Uruguay: 6.15 p. m.

España: 11.15 p. m.

The Strongest no quiere perderle el paso al líder Always Ready, para lo cual necesita quedarse con la victoria en este duelo frente a Jorge Wilstermann. El Aviador, por su parte, pelea por meterse en zona de clasificación a torneos internacionales, objetivo que podría conseguir de forma momentánea si suma de a tres.

El Tigre desaprovechó una chance importante la semana pasada al dejarse empatar 1-1 por Independiente Petroleros, la sorpresa del torneo. Wilstermann, en tanto, vio frenada su racha de cuatro victorias al hilo al caer por la mínima contra Oriente Petrolero.

La última vez que The Strongest y Jorge Wilstermann se vieron las caras fue en abril de este año, con saldo de goleada 3-0 a favor de los aurinegros. En el historial reciente, el Decano también saca ventaja, con cinco cruces ganados de los diez últimos.

¿Qué canal transmite The Strongest vs. Wilstermann?

La transmisión del duelo The Strongest vs. Wilstermann estará disponible en territorio boliviano por la señal de Tigo Sports, canal que cuenta con los derechos televisivos de la Primera División de Bolivia.

¿Cómo seguir The Strongest vs. Wilstermann ONLINE?

Puedes seguir el encuentro The Strongest vs. Wilstermann desde la app Tigo Sport, o también mantenerte informado con el marcador minuto a minuto desde la cobertura ONLINE que La República Deportes te ofrece gratis en su página web.

¿Dónde juegan The Strongest vs. Wilstermann?

El escenario que albergará este The Strongest vs. Wlstermann será el Estadio Hernando Siles, recinto ubicado en la ciudad de La Paz, sede de los juegos en condición de local de la selección boliviana.

Historial reciente The Strongest vs. Wilstermann

Wilstermann 0-3 The Strongest | 11.04.21

Wilstermann 0-0 The Strongest | 11.12.20

The Strongest 0-1 Wilstermann | 08.02.20

Wilstermann 1-1 The Strongest | 15.12.19

The Strongest 2-0 Wilstermann | 25.08.19.

Posibles formaciones de The Strongest vs. Wilstermann

The Strongest: Guillermo Viscarra; David Mateos, José Sagredo, David Mateos, Gonzalo Castillo, Saúl Torres; Diego Wayar, Rudy Cardozo, Raúl Castro; Jair Reinoso, Jeyson Chura, Willie Barbosa. DT.: Cristian Díaz.

Wilstermann: Arnaldo Giménes; Ramiro Ballivián, Santiago Echeverría, Ronny Montero, Luis Rodríguez; Carlos Añez, Rodrigo Morales; Damián Lizio, Patricio Rodríguez, Serginho; Humberto Osorio. DT.: Diego Cagna.