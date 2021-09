Manchester United vs. West Ham EN VIVO juegan HOY domingo 19 de septiembre a partir de las 8.00 a. m. (hora peruana) por la fecha 5 de la Premier League en el Estadio Olímpico de Londres. El duelo entre los diablos rojos y los hammers podrás sintonizarlo en la tv por la señal de ESPN . También puedes ver este duelo de la liga inglesa ONLINE GRATIS a través de la plataforma streaming Star Plus. En La República Deportes encontrarás toda la información con la previa, los horarios y canales de transmisión, alineaciones confirmadas y el minuto a minuto.

Manchester United vs. West Ham: ficha del partido

Partido Manchester United vs. West Ham ¿Cuándo juegan? HOY domingo 19 de septiembre ¿A qué hora? 8.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Olímpico de Londres ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juega Manchester United vs. West Ham?

Costa Rica: 7.00 a. m.

Colombia: 8.00 a. m.

Ecuador: 8.00 a. m.

México: 8.00 a. m.

Perú: 8.00 a. m.

Bolivia: 9.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 a. m.

Paraguay: 9.00 a. m.

Venezuela: 9.00 a. m.

Argentina: 10.00 a. m.

Brasil: 10.00 a. m.

Chile: 10.00 a. m.

Uruguay: 10.00 a. m.

España: 3.00 p. m.

¿Qué canales transmiten el Manchester United vs. West Ham?

Argentina: Star+, ESPN Sur

Bolivia: Star+, ESPN Sur

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: ESPN Sur, Star+

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: Star+, ESPN Sur

Perú: Star+, ESPN Sur

Uruguay: ESPN Sur, Star+

Venezuela: Star+, ESPN Sur

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, NBCSN, SiriusXM FC, NBC Sports App, nbcsports.com

España: DAZN, Movistar+, DAZN 1.

¿Cómo ver el Manchester United vs. West Ham EN VIVO ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Manchester United vs. West Ham por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cuánto cuesta la suscripción de Star Plus?