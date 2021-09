VER Real Madrid vs. Valencia EN VIVO ONLINE definirán al líder del torneo español HOY, domingo 19 de setiembre, por la quinta jornada de LaLiga Santander 2021/22. El encuentro entre merengues y ches está pactado para que se lleve a cabo desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Mestalla. Contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica, mientras que la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto vía STREAMING ONLINE.

En Vivo: Real Madrid vs. Valencia por LaLiga 12:56 Alineación confirmada del Valencia Así salen los locales al Mestalla: Mamardashvili, Thierry, Paulista, Hugo, Guedes, Gómez, Soler, Alderete, Wass, Hugo Duro y Foulquier. Foto: Valencia. 12:52 Alineación confirmada del Real Madrid Carlo Ancelotti enviará al campo el siguiente equipo: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Modric, Casemiro, Valverde, Vinicius, Hazard y Benzema. Foto: Real Madrid.

A qué hora juegan Real Madrid vs. Valencia

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Real Madrid vs. Valencia: previa del partido

En el Estadio de Mestalla, escenario del siempre apasionante duelo entre el Valencia y el Real Madrid, se definirá este domingo el liderato de LaLiga Santander tras el empate del Atlético de Madrid en su encuentro por la quinta jornada ante el Athletic Club.

El recinto valencianista acogerá un encuentro que, además de dirimir qué equipo arrebata el liderato al Atlético de Madrid, supondrá el primer gran examen del Valencia tras la llegada a su banquillo de José Bordalás, y en el que medirá el crecimiento de su solidez ante la eficacia del Real Madrid de Carlo Ancelotti.

Invicto tras sumar tres triunfos y un empate, el equipo valencianista ha logrado con su triunfo del pasado domingo en El Sadar encadenar dos victorias seguidas, algo que no consiguió en toda la campaña anterior, y ganar fuera de casa, algo que no pasaba desde el pasado mes de enero. Los dos logros han reforzado las buenas sensaciones que ya había dejado el equipo.

Vista la evolución, se prevé que el técnico alicantino dará continuidad en líneas generales al bloque titular que ha construido en estas primeras jornadas de la Liga. Eso sí, Bordalás podría reforzar las bandas para tratar de frenar una de las grandes figuras de su rival.

El Real Madrid de Carlo Ancelotti encara un nuevo desafío tras superar el estreno europeo en Milán ante el Inter, en su visita a otro estadio complicado con malos recuerdos recientes. Según las estadísticas, tan solo salió victorioso en una de sus últimas siete visitas ligueras a Mestalla, donde encajó hasta cuatro derrotas, la última con goleada el pasado curso (1-4) y ante un Valencia en peor dinámica que el actual.

La ausencia de minutos de Eden Hazard en Champions por molestias en una rodilla, según informó Ancelotti, invita a pensar en su presencia asegurada de inicio en Mestalla tras completar con normalidad los dos últimos entrenamientos. En una nueva demarcación, alejado de una banda que domina el brasileño Vinicius, el belga mostró ante el Celta grandes detalles con libertad de movimiento.

Con información de EFE.

En qué canal ver Real Madrid vs. Valencia

Perú: directvsports.com, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

directvsports.com, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App Argentina: directvsports.com, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

directvsports.com, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro Chile: DIRECTV Sports Chile, directvsports.com, DIRECTV Sports App

DIRECTV Sports Chile, directvsports.com, DIRECTV Sports App Colombia: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia Ecuador: directvsports.com, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App

directvsports.com, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App México: Blue To Go Video Everywhere

Blue To Go Video Everywhere Uruguay: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Uruguay

DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Uruguay Venezuela: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Valencia vía DirecTV Sports?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Valencia ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Real Madrid vs. Valencia por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com con tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO seas o no un cliente de DIRECTV satelital

Real Madrid vs. Valencia: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Modric, Casemiro, Fede Valverde; Rodrygo, Benzema y Vinicius Jr.

Valencia: Mamardashvili; Thierry Correia, Gabriel, Alderete, José Gayá; Carlos Soler, Wass, Hugo Guillamón, Musah; Guedes y Maxi Gómez.

Real Madrid vs. Valencia: últimos duelos