VER PSG vs. Olympique EN VIVO GRATIS ONLINE protagonizarán un electrizante duelo HOY domingo 19 de setiembre por la sexta jornada de la Ligue 1. El duelo entre ambas escuadras se llevará a cabo desde la 1.45 p. m. (hora peruana) en el Parque de los Príncipes. Además, la TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará encargada de ESPN y Star+ para toda Sudamérica. También podrás seguir a Lionel Messi en el PSG vs. Olympique vía STREAMING ONLINE en la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás el minuto a minuto de este apasionante cotejo.

En Vivo: PSG vs. Lyon, con Lionel Messi: 12:46 Llegó Lionel Messi Lionel Messi llegó al Parque de los Príncipes. El argentino, que ya suma dos partidos con el conjunto parisino, jugará por primera vez en el recinto del PSG. Aún se desconoce quiénes lo acompañarán en el ataque. Foto: PSG. 12:45 Así luce el vestuario del PSG A una hora de enfrentar al Olympique de Lyon, así luce el vestuario del conjunto parisino. Foto: PSG.

A qué hora juegan PSG vs. Olympique

El encuentro entre PSG vs. Olympique está programado para que se lleve a cabo a la 1.45 p. m. (hora peruana). Acá podrás revisar el horario según tu región.

Perú: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 1.45 p. m. (ET) / 10.45 a. m. (PT)

México: 1.45 p. m.

Costa Rica: 12.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

PSG vs. Olympique: previa del partido

El delantero Kylian Mbappé figura en la convocatoria del París Saint-Germain para el partido liguero de esta noche contra el Lyon, pese a las molestias que arrastra desde que tuvo que retirarse lesionado el pasado miércoles en Liga de Campeones

El entrenador, Mauricio Pochettino, había asegurado la víspera que su convocatoria dependería de la evolución de esa lesión en las últimas horas.

“Se ha entrenado esta mañana (ayer) con el grupo tomando algunas precauciones. Estamos contentos con la evolución. Tomaremos mañana la decisión de si estará o no en el grupo para afrontar al Lyon”, dijo el técnico en rueda de prensa.

El jugador de 22 años tuvo que abandonar el terreno de juego de Brujas el pasado miércoles con una lesión cuyos detalles no han sido comunicados por el club.

Con información de EFE.

En qué canal ver PSG vs. Olympique

El duelo entre PSG vs. Olympique por la Ligue 1 será TRANSMITIDO EN DIRECTO por ESPN, ESPN Play y Star+ EN DIRECTO.

Perú: ESPN Sur, Star+

Argentina: ESPN Sur, Star+

Bolivia: ESPN Sur, Star+

Chile: Star+, ESPN Sur

Colombia: ESPN Sur, Star+

Ecuador: Star+, ESPN Sur

Paraguay: Star+, ESPN Sur

Uruguay: Star+, ESPN Sur

Venezuela: Star+, ESPN Sur.

¿Cómo ver PSG vs. Olympique vía ESPN en Sudamérica?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

PSG vs. Lyon: alineaciones probables

PSG : Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes; Ander Herrera, Idrissa Gueye, Georginio Wijnaldum; Lionel Messi, Ángel Di María y Neymar.

Lyon : Lopes, Gusto, Emerson, Boateng, Denayer, Caqueret, Paquetá, Aouar, Toko Ekambi, Shaqiri y Slimani.

¿Cómo seguir PSG vs. Olympique vía Star Plus?

Para acceder a Star Plus y ver el PSG vs. Olympique, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué contenido tendrá Star+?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, sino que también incluye contenido deportivo, ya que los suscriptores accederán a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos. Para los amantes del fútbol, la plataforma transmitirá los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL.

¿Qué incluye Star Plus?

Beneficios de la suscripción a Star Plus: