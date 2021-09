Lionel Messi se fue y los patrocinadores también: la caída económica del Barcelona

La marcha de Lionel Messi ha afectado al FC Barcelona de grandes maneras. La más evidente es la deportiva, que se evidenció en el partido contra Bayern Múnich por Champions League. Aquella vez, los blaugranas no dispararon en ninguna oportunidad hacia el arco. El otro problema es lo económico, pues la marca del Barza no deja depreciarse al no contar con ‘Lío’.

La consultora Brand Finance calcula que el FC Barcelona, tras la salida de Messi, pierde el 11% del valor de su marca. Actualmente, los culés están tasados en 1.266 millones de euros, pero debido a la pérdida de patrocinadores, ventas de abonos y merchandising, los catalanes tendrían una reducción en su cotización.

Con Memphis en cancha, Bayern Múnich goleó 3-0 al Barcelona en el Camp Nou. Foto: Champions League.

El Barza dejará de recibir 77 millones de euros por ingresos comerciales, además, tendrá 17 millones menos por las ventas en partidos y 43 por la venta de camisetas con el nombre y número de la ‘Pulga’, puesto que el 80% de las ventas eran de su dorsal. La consultora también estima una caída de 40 millones de euros en los abonos, ya que más de 26.000 socios dejarán de serlo en esta temporada. Entonces, de los 83.500 abonados, el Barza solo contaría con 57.262.

Por si fuera poco, la situación del Barcelona sería peor en la próxima temporada, ya que Rakuten —patrocinador principal de la camiseta que aporta 30 millones— anunció que ya no los auspiciará en el próximo año. Otra salida es la de Beko, marca japonesa que se luce en las mangas de la blaugrana. De esa forma, los catalanes deberán contratar grandes jugadores o conseguir campeonatos para recuperar el valor de su marca.

Video recomendado