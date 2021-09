Juventus vs. AC Milan se juega por la fecha 4 de la Serie A a la 1.45 p. m. (hora peruana) y se podrá ver en vivo por ESPN 2 y Star+. Además, podrás seguir las incidencias de este partido por La República Deportes. El encuentro se realizará en el Allianz Stadium, donde los locales buscarán conseguir su primera victoria en la liga italiana después de un inicio complicado, mientras que el AC Milan intentará ganar para alcanzar la punta del campeonato. Ambos cuadros llegan a este duelo tras haber disputado la primera fecha de la Champions League.

Los dirigidos por Massimiliano Allegri empataron en la primera fecha ante Udinese por 2-2 —fue el último partido de Ronaldo con la camiseta de los bianconeri—. En la segunda y tercera jornada cayeron ante el Empoli (0-1) y Napoli (2-1), respectivamente. AC Milan ha ganado todos sus partidos ante Sampdoria (0-1), Cagliari (4-1) y Lazio (2-0). Con la consigna de mantener su invicto, querrán salir victoriosos de la casa de la Juventus.

Partido Juventus vs. AC Milan ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 19 de noviembre ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Allianz Stadium ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juega Juventus vs. AC Milan?

El enfrentamiento Juventus vs. AC Milan por la cuarta fecha de la Serie A comenzará a las 1.45 p. m. (hora peruana). Revisa los horarios de este duelo según tu ubicación geográfica:

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Distrito de Columbia): 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Juventus vs. AC Milan: Conoce cómo ver el gran duelo por la fecha 4 de la Serie A

¿Qué canales transmiten el Juventus vs. AC Milan?

Perú: ESPN2 Sur, Star+

Colombia: Perú: ESPN2 Sur, Star+

Ecuador: Perú: ESPN2 Sur, Star+

México: Star+

Bolivia: ESPN2 Sur, Star+

Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Network

Paraguay: ESPN2 Sur, Star+

Venezuela: ESPN2 Sur, Star+

Chile: ESPN2 Sur, Star+

Uruguay: ESPN2 Sur, Star+

Argentina: ESPN2 Sur, Star+

España: #Vamos

Brasil: Fox Sports 1 Brasil.

¿Cómo ver el Juventus vs. AC Milan en vivo vía ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Juventus vs. AC Milan?

Para acceder a Star Plus y ver el Juventus vs. AC Milan, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones a fin de que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Juventus vs. AC Milan en vivo online gratis?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Juventus vs. AC Milan por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos de ESPN. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde se juega Juventus vs. AC Milan?

El escenario que acogerá el encuentro entre Juventus vs AC Milan será el Allianz Stadium, casa deportiva ubicada en Turín, Italia. El coloso cuenta con capacidad para más de 40.000 hinchas.

Revisa la tabla de posiciones de la Serie A:

