VER Juventus vs. AC Milan EN VIVO ONLINE protagonizarán un partidazo HOY, domingo 19 de setiembre, por la cuarta jornada de la Serie A. El duelo entre bianconeros y rossoneros está pactado para la 1.45 p. m. (hora peruana) en el Allianz Stadium de Turín. El compromiso contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN y Star+. Además, podrás seguirlo vía STREAMING ONLINE en la web de La República Deportes .

La Juventus llega a este encuentro tras dos derrotas y un empate. El sábado pasado perdió 2-1 ante Napoli en el estadio Diego Armando Maradona y se encuentra actualmente en el puesto 16 de la tabla de posiciones con solo un punto; por otro lado, el AC Milan se encuentra invicto en el Calcio con tres triunfos consecutivos.

A qué hora ver Juventus vs. AC Milan

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Distrito de Columbia): 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Juventus vs. AC Milan: previa del partido

Milan, líder con el pleno de puntos, pondrá a prueba este domingo la capacidad de reacción del Juventus, que solo sumó un punto en tres jornadas, en el duelo más destacado de una cuarta jornada de la Serie A que se abrió el viernes con la visita del Torino al Sassuolo.

Pese a que el Milan cayó en su regreso a la Copa de Europa, 2-3 ante el Liverpool, y Juventus haya ganado 3-0 al Malmoe, es el cuadro milanista quien encara la cita del Allianz Stadium de Turín con mejores sensaciones.

Los hombres de Stefano Pioli, segundos el año pasado, retan al Juventus tras ganar al Sampdoria, al Cagliari y al Lazio, decididos a revalidar la brillante actuación del pasado mayo en Turín, cuando arrollaron 3-0 a la ‘Juve’ con un recital de fútbol.

Si bien el sueco Zlatan Ibrahimovic es duda por unas molestias en un tendón que le impidieron competir en Anfield, el Milan puede contar con el español Brahim Díaz, que arrancó el año con tres goles, el último de los cuales lo marcó el pasado miércoles por Champions.

El talento del centrocampista andaluz, propiedad del Real Madrid, y el buen momento que vive el extremo portugués Rafael Leao son las principales amenazas para un Juventus que, ya sin el portugués Cristiano Ronaldo, traspasado al Manchester United, busca la primera victoria de su año en la Serie A.

El equipo de Massimiliano Allegri dio señales de reacción en la Liga de Campeones al imponerse al Malmoe con un sólido 3-0, al ritmo del español Álvaro Morata y del argentino Paulo Dybala, autores de un gol cada uno en el partido jugado en tierras suecas.

El Nápoles de Luciano Spalletti y el Roma del portugués José Mourinho son los otros equipos que lograron aguantar el ritmo ganador del Milan en este arranque de temporada y mirarán con atención el choque del Allianz Stadium, pues un tropiezo milanista les permitiría superarlo en la tabla.

Con información de EFE.

Juventus vs. AC Milan: posibles alineaciones

Juventus : Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala y Morata.

: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala y Morata. AC Milan: Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Kessié, Brahim Diaz; Saelemaekers, Leao; y Rebic.

En qué canal ver Juventus vs. AC Milan

Perú: ESPN2 Sur, Star+

Colombia: Perú: ESPN2 Sur, Star+

Ecuador: Perú: ESPN2 Sur, Star+

México: Star+

Bolivia: ESPN2 Sur, Star+

Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Network

Paraguay: ESPN2 Sur, Star+

Venezuela: ESPN2 Sur, Star+

Chile: ESPN2 Sur, Star+

Uruguay: ESPN2 Sur, Star+

Argentina: ESPN2 Sur, Star+

España: #Vamos

Brasil: Fox Sports 1 Brasil.

¿Cómo ver Juventus vs. AC Milan vía ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

¿Cómo ver Juventus vs. AC Milan vía Star Plus?

Para acceder a Star Plus y ver el Juventus vs. AC Milan, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones a fin de que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde van a jugar Juventus vs. AC Milan?

El escenario que acogerá el encuentro entre Juventus vs. AC Milan será el Allianz Stadium, casa deportiva ubicada en Turín, Italia. El coloso cuenta con capacidad para más de 40.000 hinchas.

Serie A tabla de posiciones