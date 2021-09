Gustavo Dulanto sobre una posible convocatoria: “Me siento más cerca que antes”

Gustavo Dulanto debe ser el jugador peruano del momento gracias a su desempeño en el extranjero. El defensor central atraviesa un excelente presente con su club el Sheriff Tiraspol. A mitad se semana, el cuadro moldavo debutó con una victoria en la fase de grupos de la Champions League. Dulanto fue titular ante Shakhtar Donetsk y cumplió una destacable actuación en el triunfo de su equipo sobre el histórico cuadro ucraniano.

Tras haber disfrutado la euforia del memorable triunfo por la Liga de Campeones, el zaguero nacional brindó una entrevista a Gol Perú. En ella, Dulanto se refirió a lo que viene para el Sheriff en el máximo certamen de clubes europeos y también sobre una posible convocatoria a la selección peruana . Como se sabe, el equipo del peruano también comparte grupo con el Real Madrid y el Inter de Milán. Sobre esos rivales opinó el defensa.

“Jugar contra el Real Madrid e Inter de Milán es una oportunidad para demostrar de qué estoy hecho. Espero estar a la altura de los partidos. Vine a Moldavia para tener la continuidad que no tuve en otros clubes. Vine a afrontar nuevos retos y para eso estoy, siempre quiero dejar el nombre del Perú en lo alto ”, refirió.