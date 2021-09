Barcelona vs. Granada EN VIVO se enfrentan este lunes 20 de septiembre, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 5 de LaLiga Satander 2021-22. La transmisión de este partido, que se jugará en el Camp Nou, irá por la señal de ESPN, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y el marcador actualizado con la recopilación en video de los goles.

Barcelona vs. Granada: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Granada ¿Cuándo juegan? Lunes 20 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Camp Nou ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juega Barcelona vs. Granada?

El cruce Barcelona vs. Granada se disputará desde las 2.00 p. m. en horario peruano. Revisa la guía de canales para ver el juego desde el extranjero.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Un FC Barcelona, herido en su amor propio por la humillante goleada que le propinó Bayern Múnich en el Camp Nou por la Champions League, intentará levantarse cuando reciba en el mismo escenario al Granada del peruano Luis Abram, club que aún no sabe lo que es ganar en la presente temporada.

Los catalanes, a seis puntos del líder Real Madrid, pero con dos partidos menos, logaron un ajustado triunfo 2-1 sobre Getafe en la jornada previa. El cuadro granadino, en cambio, cayó en casa ante el Real Betis por 1-2 y ya suma dos derrotas al hilo. No obstante, tiene a su favor que en su último choque contra los blaugranas se impuso 1-2 de visita.

En abril de este 2021, Granada dio el golpe en casa del Barcelona. Foto: EFE

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Granada?

La transmisión por TV del Barcelona vs. Granada en Sudamérica estará a cargo de la señal de ESPN.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil, NOW NET e Claro, GUIGO

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Sky Sports

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): ESPN+

España: Gol Televisión, LaLiga TV Bar.

¿Dónde ver Barcelona vs. Granada vía ESPN?

Si quieres ver el Barcelona vs. Granada por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Barcelona vs. Granada por ESPN ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Barcelona vs. Granada vía ESPN, sintoniza la señal de ESPN Play, servicio de streaming donde tienes acceso a la programación de este canal deportivo. En caso de que no puedas ingresar al mismo, también cuentas con la opción de mantenerte informado de todas las incidencias del compromiso a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

