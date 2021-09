Colombia vs. Brasil EN VIVO juegan HOY por la última fecha del Sudamericano de Voleibol Femenino 2021. La transmisión de este partido, que se disputará en el Coliseo de la Juventud Luis Francisco Castellanos de Barrancabermeja, estará a cargo de DirecTV Sports y Win Sports desde las 8.00 p. m. (hora peruana y colombiana), 10.00 p. m. (horario brasileño). Sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, con el marcador actualizado punto a punto y el resultado de cada set.

Colombia vs. Brasil: ficha del partido

Partido Colombia vs. Brasil: ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 19 de septiembre ¿A qué hora? 8.00 p. m. (Perú y Colombia), 10.00 p. m. (Brasil) ¿Dónde? Barrancabermeja ¿En qué canal? DirecTV Sports, Win Sports

¿A qué hora juegan Colombia vs. Brasil?

En territorio colombiano y peruano, el juego entre Colombia vs. Brasil empezará a las 8.00 p. m. (10.00 p. m. en la hora brasileña).

Colombia: 8.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (lunes 20).

El partido final de este Sudamericano de Vóley 2021 pone el balón en la cancha del equipo colombiano para definir el segundo cupo para el Mundial Países Bajos 2022. Las locales deben vencer a Brasil que ya se aseguró el primer boleto para quedarse con la clasificación.

Colombia se repuso de la derrota ante Perú con un luchado 3-1 (25-19, 15-25, 27-25 y 25-23) contra Argentina por la última fecha. Con ese triunfo llegaron a los seis puntos, que se podrían convertir en nueve, puntaje inalcanzable para las gauchas, siempre y cuando se impongan al difícil sexteto brasileño.

Colombia depende de sí mismo para clasificar al Mundial. Foto: Inderba

¿Qué canal transmite Colombia vs. Brasil?

Para Sudamérica, DirecTV Sports tiene los derechos de transmisión del Colombia vs. Brasil. En la región colombiana, el duelo también se podrá ver por la señal de Win Sports.

Perú: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: DirecTV Sports

Costa Rica: DirecTV Sports

Colombia: Win Sports, DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Brasil: DirecTV Sports, SporTV

Uruguay: DirecTV Sports.

¿Dónde sintonizar Colombia vs. Brasil vía DirecTV Sports?

Si quieres ver el cotejo Colombia vs. Brasil desde DirecTV Sports, sintoniza los siguientes canales en tu operador de DirecTV:

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Colombia vs. Brasil ONLINE?

La transmisión del encuentro Colombia vs. Brasil la podrás seguir por internet desde la señal de DirecTV GO y Win Sports ONLINE, servicios de streaming de DirecTV y Win Sports donde tienes acceso a la programación de estos canales. En caso de que no puedas ingresar a ninguno, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Colombia vs. Brasil?

El escenario del Argentina vs. Colombia será el Coliseo de la Juventud Luis Francisco Castellanos de Barrancabermeja, ubicado en Colombia.

Historial reciente de Colombia vs. Brasil

Colombia 0-3 Brasil | 01.09.19

Brasil 2-3 Colombia | 10.08.19

Colombia 2-3 Brasil | 09.07.18

Colombia 0-3 Brasil | 19.08.17

Brasil 3-0 Colombia | 02.10.15.

Video recomendado