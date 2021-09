Real Madrid vs. Valencia juegan HOY domingo 19 de septiembre por la quinta jornada de LaLiga Santander. El encuentro se realizará en el Estadio Mestalla y está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora española) . El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de DirecTV Sports, pero también habrá una cobertura GRATIS ONLINE del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes.

¡Será un duelo por la punta! Real Madrid llegaba como líder de la tabla, pero el Atlético —quien ya disputó su partido por la fecha 5— lo supera por un punto. Así que, ahora, los dirigidos por Carlo Ancelotti tratarán de consolidarse en el primer lugar al ganarle al Valencia, equipo que marcha tercero e iguala en puntos a los merengues. Para el duelo, el DT de la ‘Casa Blanca’ confirmó las lesiones de Hazard y Bale, por lo que sería difícil contar con ellos en el once titular.

Real Madrid vs. Valencia: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Valencia ¿Cuándo juegan? HOY domingo 19 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora española) ¿Dónde? Estadio Mestalla ¿En qué canal? DirecTV Sports

Real Madrid vs. Valencia: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Modric, Casemiro, Fede Valverde; Rodrygo, Benzema y Vinicius Jr.

Valencia: Mamardashvili; Thierry Correia, Gabriel, Alderete, José Gayá; Carlos Soler, Wass, Hugo Guillamón, Musah; Guedes y Maxi Gómez.

LaLiga: tabla de posiciones

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Valencia?

En Perú, el partido Real Madrid vs. Valencia se disputará a partir de las 2.00 p. m. Consulta la guía de horarios para ver el duelo en otros países de la región.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal VER EN VIVO Real Madrid vs. Valencia por DirecTV Sports?

Perú: directvsports.com, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

directvsports.com, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App Argentina: directvsports.com, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

directvsports.com, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro Chile: DIRECTV Sports Chile, directvsports.com, DIRECTV Sports App

DIRECTV Sports Chile, directvsports.com, DIRECTV Sports App Colombia: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia Ecuador: directvsports.com, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App

directvsports.com, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App México: Blue To Go Video Everywhere

Blue To Go Video Everywhere Uruguay: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Uruguay

DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Uruguay Venezuela: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Cómo ver DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Valencia ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Real Madrid vs. Valencia por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com con tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO seas o no un cliente de DIRECTV satelital.