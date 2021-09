Un día después de haber perdido ante Argentina y a pocos minutos de enfrentar a su similar de Chile en el Campeonato Sudamericano de Vóley, la voleibolista Katherine Regalado se pronunció sobre el desempeño del equipo nacional ante el sexteto argentino.

La seleccionada nacional de vóley, que recientemente acaba de fichar por el Sporting de Lisboa, indicó que el último set, el cual perdieron 25 - 22, pudo ser a favor del combinado nacional.

“Consideramos que estuvimos punto a punto y luchamos a la par. Quizá ese último set pudimos haberlo cerrado para nosotras y el resultado hubiera sido diferente” , expresó la voleibolista.

Pese al esfuerzo que realizó junto a sus compañeras de equipo, Katherine Regalado indicó que la selección albiceleste viene en un mejor nivel, porque recientemente acaba de disputar los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Sabíamos que se iba a plantear un partido bastante duro, nos jugaron bien en el bloqueo y en el saque. Fueron bastante contundentes y también sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo que viene de estar en las olimpiadas”, agregó.

Técnico acepta superioridad

Por otra parte, el técnico de la selección nacional de vóley, Francisco Hervás, precisó que el duelo ante Argentina reflejó la falta de competitividad del sexteto nacional y reconoció la superioridad del rival.

“Ha sido un mal partido, no hemos jugado al nivel como en los días previos, pero es el riesgo que uno corre cuando no tiene ritmo de competición. El equipo ha salido un poquito cansado y no ha sido capaz de ordenarse como en los otros encuentros. Argentina no nos ha perdonado”, afirmó.

