Roberto Palacios a Renato Tapia: “No se acuerdan de lo que yo hice por mi selección peruana”

Como embajador de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Roberto Palacios inauguró la Videnita de Chiclayo, llamada Rumenos Scander y en una entrevista con el periodista Hugo Barrios del diario Líbero volvió a referirse sobre el enfrentamiento que tuvo con Renato Tapia y otros seleccionados vía redes sociales.

El exjugador de la Blanquirroja recordó su desempeño en el equipo nacional luego que el jugador del Celta de Vigo, Christian Ramos y Pedro Gallese lo señalaran como el “enemigo” por sus criticas al elenco de Ricardo Gareca.

“No me dolió, pero me preocupó mucho que lo hayan tomado así. Empatar en casa en una eliminatoria es como una derrota. Ellos lo tomaron de esa manera y usaron las redes para hablar de mi cuando no se acuerdan de lo que yo hice varios años por mi selección peruana. Yo he demostrado amor, pasión y entrega total ”, enfatizó el ‘Chorrillano’ Palacios.

Además, el exrimense sostuvo que se mantiene conforme porque no se dedicó a contestar por aquel comentario que le dedicaron, pues considera que fue apoyado por la afición de la selección peruana.

“Yo no tuve que responder a eso, la gente se encargó. (...) Yo no estoy pendiente de eso... a palabras necias, oídos sordos. La gente me ha respaldado y eso es lo que más interesa, que el deportista sepa que habrá criticas constructivas”, expresó Roberto Palacios.

Además, pidió que los integrantes del plantel de la Bicolor que se comprometan más con los colores y no quedarse conforme con su participación en el Mundial de Rusia 2018.

“Lo que hemos vivido es algo que nadie lo va a quitar y no conformarse con que hemos clasificado después de 36 años. A veces, inconscientemente piensas que cuando has logrado algo, ya no debes esforzarte más y no es así. El esfuerzo debe ser más aún, porque las demás selecciones también quieren estar en esa fiesta tan anhelada por los deportistas (como es el Mundial). Debes esforzarte más, poner los pies sobre la tierra y hacer más de lo que estás haciendo para lograr una clasificación”, sentenció.