Atlético Tucumán recibirá a Boca Juniors el sábado a partir de las 20.15 por la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol. Boca viene de haber empatado sin goles con Defensa y Justicia, y este será el décimo duelo entre los bosteros y los del Decano. Cabe destacar que en lo que va del siglo XXI los xeneizes aún no pueden ganar en el José Fierro. Aquí podrás saber qué canal transmite Boca Juniors vs. Atlético Tucumán.

El equipo que actualmente es comandando por Sebastián Battaglia ganó dos veces en el estadio del Norte argentino, pero todas en el siglo pasado. La primera fue por 3 a 2 en la Copa Argentina de 1969, mientras que la segunda fue en el Nacional 76 por 2 a 1. Desde ese duelo en adelante fueron cinco partidos en la casa del Decano y no pudo obtener la victoria en ninguno.

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Atlético Tucumán?

El compromiso se podrá ver EN VIVO desde Argentina a través de FOX Sports Premium. En el resto de Latinoamérica (excepto Brasil), Estados Unidos y otros países será transmitido ONLINE, vía streaming, por Fanatiz. En Sudamérica (menos Argentina, Uruguay y Paraguay), también se podrá observar por ESPN, mientras que en México se emitirá por ESPN 2.

Horarios del partido Boca Juniors vs. Atlético Tucumán

Argentina: 8.15 p. m.

Bolivia: 7.15 p. m.

Brasil: 8.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Colombia: 6.15 p. m.

Ecuador: 6.15 p. m.

Estados Unidos: 4.15 p. m. PT y 7.15 p. m. ET

México: 6.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Perú: 6.15 p. m

Uruguay: 8.15 p. m.

Venezuela: 7.15 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Atlético Tucumán EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Boca Juniors vs. Atlético Tucumán EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

Posible alineación de Boca Juniors

Agustín Rossi; Eros Mancuso o Luis Advíncula (si viaja a Tucumán), Lisandro López, Renzo Giampaoli, Frank Fabra; Rodrigo Montes, Esteban Rolón, Alan Varela; Edwin Cardona; Cristian Pavón y Nicolás Orsini. DT: Sebastián Battaglia.

Posible alineación de Atlético Tucumán

Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Santiago Vergini, Yonathan Cabral, Matías Orihuela; Ciro Rius, Franco Mussis, Cristian Erbes, Ramiro Ruíz Rodríguez; Ramiro Carrera y Augusto Lotti. DT: Omar De Felippe.

¿Dónde se jugará el partido Boca Juniors vs. Atlético Tucumán?

El encuentro Atlético Tucumán vs. Boca Juniors se llevará a cabo este sábado 18 de septiembre, en el Estadio Monumental José Fierro, por la fecha 12 de la Liga Profesional.