Luego de unas polémicas declaraciones, ‘Pep’ Guardiola no ocultó su malestar por el empate 0-0 del Manchester City con el Southampton en la quinta jornada de la Premier League. El catalán fue muy autocrítico con el desempeño de su escuadra y también resaltó que las competiciones internacionales le pasaron factura.

“Me hubiera encantado tener más tiempo para recuperarnos y estar mejor, pero hoy no teníamos esa frescura en la mente. (...) Ellos tuvieron siete días para prepararse, nosotros 10 minutos ayer. Estuvimos ahí pero no pudimos ser más decisivos en el último tercio. No conseguimos disparar mucho. Tenemos que crear más y desde atrás”, manifestó al finalizar el cotejo en conferencia de prensa.

A pesar de que el cuadro ciudadano viene de una goleada 6-3 ante el Leipzig en su estreno por la Champions League, su rendimiento en la última fecha del torneo local no fue el esperado y podría quedar desplazado de los primeros lugares si el Manchester United y el Chelsea salen airosos de sus partidos.

“Hoy no ganamos, no porque no tuviéramos un delantero centro. No ganamos porque no hicimos que le pudieran llegar balones buenos a los delanteros. Nuestra elaboración en el juego no fue buena. No logramos hacer las cosas bien con nuestra defensa y Ferandinho. Los cinco muchachos que tenían que llevar el balón a los otros jugadores no estuvieron bien”, precisó.

Por otra parte, se pronunció sobre calendario y cómo este puede complicar a algunos clubes. “La Premier League son 38 partidos y en teoría luchamos todos contra todos en igualdad de condiciones, pero no es totalmente cierto esto para los equipos que juegan en la Champions League”, añadió

Los dirigidos por Guardiola tendrán que afrontan dos duelos importantes en las próximas semanas. Primero visitarán al Chelsea de Tuchel y luego se verán las caras con el PSG de Lionel Messi por la Liga de Campeones.