Nueva polémica en París. Luego de que el diario L’Equipe filtrara un supuesto salario del astro argentino Lionel Messi, la noticia no cayó bien en los vestuarios del PSG y desde la institución salieron al frente para responder. Leonardo, director deportivo del club, fue muy enfático en su discurso y consideró que es una falta de respeto lo publicado por el diario.

Portada de L'Equipe sobre el supuesto salario de Lionel Messi. Foto: captura L'Equipe

Estas expresiones se dieron después de que el medio sostuviera que el futbolista tiene un contrato de tres años y que cobraría un cifra total de 110 millones de euros. “No podemos aceptar la portada de un diario como L’Equipe. Es inaceptable, es absolutamente falso. Creo que es una falta de respeto y no nos ha gustado”, manifestó el directivo a RMC Sports.

Según detalla el medio, el exjugador del Barcelona recibiría 30 millones euros la primera temporada y en las restantes cobraría 40 millones; este aumento sería en consecuencia a un bono de fidelidad.

“No entiendo el momento de publicarlo. Realmente está muy lejos de la realidad. La duración del contrato es de dos años. No tiene opción obligatoria o no obligatoria. Es falso y no nos gustó”, puntualizó el brasileño al duelo ante el Olympique de Lyon.

Por otra parte, se espera que Lionel Messi puede hacer su debut en el Parque de los Príncipes este domingo 19 de setiembre ante el Lyon por la sexta jornada de la Ligue 1. El rosarino estuvo presente en el último compromiso de la Champions League ante el Brujas. Más allá del empate como visitante, los dirigidos por Pochettino dejaron muchas dudas en su estreno y fueron muy criticados por la prensa.