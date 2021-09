Kluiverth Aguilar responde ante acusación de infidelidad de su expareja

El peruano Kluiverth Aguilar se pronunció a través de su cuenta de Instagram para dirigirse al mensaje que su expareja publicó , en el que cuenta que la relación que tuvieron se terminó debido a una infidelidad de parte del jugador.

El actual lateral de Lommel SK de la Segunda División del Fútbol de Bélgica aclaró que las acusaciones publicas de su expareja vía redes sociales son falsas, además que no volverá a pronunciarse al respecto.

Publicación de Kluiverth Aguilar en Instagram. Foto: Instagram

“Me siento sorprendido de cómo la mamá de mi hijo habla y dejándome mal”, inició el extenso post del exelemento de Alianza Lima, además sostuvo que no tomará importancia a aquellas afirmaciones debido al bienestar de su hijo.

“Nunca he sido infiel ni tampoco lo sería como otras personas en su momento lo hicieron para quedar bien, pero no es tema mío ni lío mío, yo estoy feliz por mi hijo y no pararé balón a nadie, es mejor estar callado y para adelante que lo hago por mi hijo” , añadió Kluiverth Aguilar en sus redes sociales.

Kluiverth Aguilar en el Lommel SK:

El también seleccionado de las divisiones menores de Perú jugó por su equipo el pasado 11 de septiembre, en la derrota del Lommel. Sin embargo, no está siendo considerado en las últimas fechas.

Kluiverth Aguilar registra 32 minutos en un partido en lo que va de la temporada del 1B Pro League, que ya tiene cuatro jornadas jugadas.