Juventus vs. AC Milan: posibles formaciones del partido por la Serie A

Juventus y AC Milan se enfrentarán este domingo 19 de septiembre en el Allianz Stadium de Turín por la cuarta jornada de la Serie A. Ambos equipos debutaron a mitad de semana en la Champions League; uno goleó de visita, el otro perdió fuera de casa. Sin embargo, al cuadro bianconero le urge sumar en la liga doméstica porque aún no sabe lo que es ganar ahí.

La ‘Vecchia Signora’ suma dos derrotas y un empate en las tres fechas disputadas en la Primera División del fútbol italiano. El pasado sábado perdió 2-1 ante Napoli en el estadio Diego Armando Maradona y se encuentra actualmente en el puesto 16 de la tabla de posiciones con solo un punto.

Juventus aplastó 3-0 a Malmo en Suecia. Foto: EFE

La victoria (3-0) contra Malmo de Suecia levantó al equipo turinés y su entrenador, Massimiliano Allegri, no se guardará nada contra los rossoneros. Los únicos ausentes por lesión serán Arthur, Kaio Jorge y De Sciglio. Bernardeschi aún está en duda, pero igualmente no es titular indiscutible en el once juventino.

Por su parte, el Milan está invicto en la Serie A con tres triunfos consecutivos y se ubica en los primeros lugares con nueve puntos. Pero en la Champions vive otra realidad, pues cayó de visita por 3-2 en Inglaterra en su regreso oficial a la máxima competición de Europa. Zlatan Ibrahimovic se perdió aquel juego y tampoco estará contra la ‘Juve’.

AC Milan derrotó 2-0 a Lazio en el inicio de la Serie A. Foto: AFP

El técnico Stefano Pioli deberá hacer varios cambios porque Olivier Giroud también estará ausente y en la misma situación están Bakayoko, Calabria y Krunic. El portero Maignan terminó sentido contra los reds y hay una ligera chance de que no juegue, pero de igual forma lo aguantarán hasta horas antes del cotejo.

Juventus vs. AC Milan: probables alineaciones