Hernán Barcos se disculpa con Aldo Corzo: “Fue un comentario infeliz”

Las transmisiones en vivo de Hernán Barcos luego de cada triunfo de Alianza Lima ya son una sana costumbre durante el año 2021; sin embargo, tras la victoria del último viernes 17 por 2-0 ante Cusco F. C., el delantero argentino se vio envuelto en la polémica luego de lanzar un comentario deslizando que su compañero de equipo Oslimg Mora merece un lugar en la selección peruana por sobre Aldo Corzo.

Como es habitual, el experimentado atacante de 37 años recorrió el camarín íntimo saludando a cada uno de sus compañeros y cuando tocó el turno del ahora lateral derecho, inmediatamente lo elogió diciendo: “Este quiere selección, eh. No me vengan con Corzo”.

Las declaraciones emitidas en su cuenta personal de Instagram se hicieron virales rápidamente y al ‘Pirata’ no le quedó más que recular y ofrecer las disculpas del caso por insinuar que el nivel del jugador de Universitario de Deportes no corresponde al que requiere la escuadra dirigida por Ricardo Gareca.

En diálogo con el programa televisivo Al ángulo, Hernán Barcos reconoció el desliz e incluso destacó el profesionalismo del defensor merengue.

“Quiero pedirle disculpas a Aldo Corzo, hoy dije un comentario que Oslimg estaba para selección, que no me digan que Corzo y no sé qué. Fue un comentario por ahí fuera de lugar y no lo dije pensando ni queriendo perjudicar (...) Al contrario, sé que es un gran profesional, me tocó enfrentarlo y por comentarios sé que es un gran profesional. No tengo nada en contra de él. Fue un comentario infeliz, lamentablemente”, declaró el artillero blanquiazul.

Tras la entrevista, Barcos fue increpado por un usuario en Twitter señalando que las expresiones contra su colega de profesión merecían rechazo. Lejos de refutar ello, el goleador aliancista le otorgó la razón al cibernauta.

“Tienes razón y por ello pedí disculpas públicamente, por que fue un comentario fuera de lugar y sin pensar”, respondió vía redes sociales y añadió que “seguro tiene merecido su lugar” en la Blanquirroja.