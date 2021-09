El cotejo Boca Juniors vs. Atlético Tucumán se disputará este sábado 18 de setiembre por la Liga Profesional de Argentina. El cara a cara entre las escuadras argentinas se transmitirá desde el Estadio Monumental José Fierro a partir de las 6.15 p. m. (hora peruana). De igual forma, La República Deportes te trae la previa, el minuto a minuto, las mejores jugadas y las posibles alineaciones de este esperado encuentro.

Para este duelo, el conjunto Xeneize hará modificaciones importantes. El DT Sebastián Battaglia ha decidido realizar 10 cambios en la formación inicial para dejar descansar a sus titulares. De esta forma, se especula que Luis Advíncula podría volver a vestir la camiseta del Boca Juniors debido a que ya finalizó su aislamiento y sería el reemplazo del jugador Marcelo Weigandt. A continuación, te contamos todos los detalles sobre el encuentro Boca Juniors vs. Atlético Tucumán, el cual podrá verse a través de la señal de TNT Sports.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Atlético Tucumán?

Perú: 6.15 p. m.

Argentina: 8.15 p. m.

Bolivia: 7.15 p. m.

Brasil: 8.15 p. m.

Chile: 8.15 p. m.

Colombia: 6.15 p. m.

Ecuador: 6.15 p. m.

México: 6.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Uruguay: 8.15 p.m.

Venezuela: 7.15 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Atlético Tucumán?

El cotejo Boca Juniors vs. Atlético Tucumán podrá verse a través de la señal de TNT Sports.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Atlético Tucumán EN VIVO ONLINE GRATIS?

El duelo entre Boca Juniors vs. Atlético Tucumán podrá verse gratis a través de la señal de TNT Sports y TNT Sports GO. Los usuarios de TNT Sports también pueden hacerlo a través de Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play. Asimismo, si no cuentas con televisión con cable, puedes seguir el minuto a minuto por medio de nuestra señal de La República Deportes.

Posible alineación de Boca Juniors

Agustín Rossi; Eros Mancuso o Luis Advíncula (si viaja a Tucumán), Lisandro López, Renzo Giampaoli, Frank Fabra; Rodrigo Montes, Esteban Rolón, Alan Varela; Edwin Cardona; Cristian Pavón y Nicolás Orsini.

Posible alineación de Atlético Tucumán

Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Santiago Vergini, Yonathan Cabral, Matías Orihuela; Ciro Rius, Franco Mussis, Cristian Erbes, Ramiro Ruíz Rodríguez; Ramiro Carrera y Augusto Lotti.

Boca Juniors vs. Atlético Tucumán: historial de partidos

Las escuadras argentinas se han enfrentado en 17 cotejos y las estadísticas se encuentran parejas para los equipos: cada uno ha acumulado siete victorias. Esto acompañado de tres contiendas que concluyeron en un empate.

