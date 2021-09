Manchester United vs. West Ham EN VIVO se miden este domingo 19 de septiembre por la fecha 5 de la Premier League 2021-22. Este partido se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Londres a partir de las 8.00 a. m. (horario peruano) y la transmisión estará a cargo de ESPN. En La República Deportes puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro, con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Manchester United vs. West Ham: ficha del partido

Partido Manchester United vs. West Ham ¿Cuándo juegan? Domingo 19 de septiembre ¿A qué hora? 8.00 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Olímpico de Londres ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juega Manchester United vs. West Ham?

El compromiso Manchester United vs. West Ham empezará desde las 8.00 a. m. en territorio peruano. Consulta la guía de horarios para saber desde qué hora verlo en el extranjero.

Costa Rica: 7.00 a. m.

Colombia: 8.00 a. m.

Ecuador: 8.00 a. m.

México: 8.00 a. m.

Perú: 8.00 a. m.

Bolivia: 9.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 a. m.

Paraguay: 9.00 a. m.

Venezuela: 9.00 a. m.

Argentina: 10.00 a. m.

Brasil: 10.00 a. m.

Chile: 10.00 a. m.

Uruguay: 10.00 a. m.

España: 3.00 p. m.

¿Qué canal transmite Manchester United vs. West Ham?

La transmisión del cotejo Manchester United vs. West Ham recaerá sobre la señal de ESPN para Sudamérica.

Argentina: Star+, ESPN Sur

Bolivia: Star+, ESPN Sur

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: ESPN Sur, Star+

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: Star+, ESPN Sur

Perú: Star+, ESPN Sur

Uruguay: ESPN Sur, Star+

Venezuela: Star+, ESPN Sur

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, NBCSN, SiriusXM FC, NBC Sports App, nbcsports.com

España: DAZN, Movistar+, DAZN 1.

¿Cómo ver Manchester United vs. West Ham vía ESPN?

En caso de que quieras ver el choque Manchester United vs. West Ham por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV paga.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde sintonizar Manchester United vs. West Ham ONLINE por ESPN?

Si quieres ver el juego Manchester United vs. West Ham por la señal de ESPN, puedes sintonizar ESPN Play, servicio de streaming de la cadena deportiva, donde podrás acceder a la programación por TV de esta cadena internacional. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE desde la página web de La República Deportes.

¿Cuál es la programación de ESPN?

En ESPN podrás encontrar no solo el Manchester United vs. West Ham, sino también otros partidos de torneos como la Premier League, Serie A, LaLiga Santander, Bundesliga, etc. Además, tienes acceso a la transmisión de diversos deportes como el tenis, básquet, MMA, etc.

Video recomendado