Perú vs. Chile EN VIVO. Elencos se enfrentan vía DirecTV Sports por la cuarta jornada del Campeonato Sudamericano de Vóley 2021. El encuentro se juega en Barrancabermeja. Si quieres seguir la cobertura ONLINE del compromiso, revisa en La República Deportes el marcador actualizado punto a punto y el resumen con el resultado final y lo más destacado de cada set al término del partido.

La selección peruana de vóley tuvo un mal debut ante la potencia de Brasil; sin embargo, las peruanas lograron levantar la cabeza y vencieron a las colombianas en su propia casa. Con toda la confianza, las dirigidas por Francisco Hervás ahora llegan del juego contra Argentina y buscan ganarle a Chile. Por otro lado, las chilenas cayeron en el primer partido ante las locales y descansaron en la segunda fecha; en la tercera chocaron contra Brasil. Actualmente, su clasificación pende de un hilo, por lo que irán con todo ante las peruanas.

Perú vs. Chile: ficha del partido

Partido Perú vs. Chile ¿Cuándo juegan? HOY sábado 18 de septiembre ¿A qué hora? 5.30 p. m. (hora peruana) y 7.30 p. m. (hora chilena) ¿Dónde? Barrancabermeja ¿En qué canal? DirecTV Sports

Perú vs. Chile: integrantes de la Bicolor

Shiamara Almeida

Lucía Magallanes

Katherine Regalado

María Paula Rodríguez

Karla Ortiz

Maguilaura Frías

Brenda Lobatón

Coraima Gómez

Clarivett Yllescas

Diana De La Peña

Flavia Montes

Esmeralda Sánchez

Maricarmen Guerrero

Mirian Patiño.

Perú vs. Chile EN VIVO: ¿a qué hora es el partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2021?

Si no quieres perderte el duelo Perú vs. Chile EN VIVO por la segunda fecha del Sudamericano de Vóley Femenino 2021, revisa la guía de horarios de acuerdo al país en el que te encuentres.

Perú: 5.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m.

Estados Unidos: 5.30 p. m. (ET) / 2.30 p. m. (PT)

México: 5.30 p. m.

Costa Rica: 4.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Paraguay: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

Uruguay: 7.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (jueves 16)

Perú vs. Chile EN VIVO: ¿dónde ver el partido por el Sudamericano 2021?

Para ver el Perú vs. Chile EN VIVO, deberás sintonizar DirecTV Sports en el territorio sudamericano. El canal en mención tiene los derechos de la competencia femenina de vóley.

Perú: DirecTV Sports

DirecTV Sports Ecuador: DirecTV Sports

México: DirecTV Sports

Costa Rica: DirecTV Sports

Colombia: Win Sports, DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Brasil: DirecTV Sports, SporTV

Uruguay: DirecTV Sports.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Perú vs. Chile ONLINE?

Para que no te pierdas el partido Perú vs. Chile por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV que pone a tu disposición toda la programación de este canal deportivo. En caso no tengas acceso al mismo, puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Programación del Sudamericano de Vóley 2021:

Miércoles 15 de septiembre

Brasil 3-0 Perú

Chile 0-3 Colombia

Jueves 16 de septiembre

Brasil 3-1 Argentina

Perú 3-1 Colombia

Viernes 17 de septiembre

Brasil vs. Chile - 8.00 p. m. (hora peruana)

Argentina vs. Perú - 8.00 p. m. (hora peruana)

Sábado 18 de septiembre

Chile vs. Perú - 5..30 p. m. (hora peruana)

- 5..30 p. m. (hora peruana) Argentina vs. Colombia - 7.30 p. m. (hora peruana)

Domingo 19 de septiembre

Argentina vs. Chile - 5.30 p. m. (hora peruana)

Brasil vs. Colombia - 8.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde juega Perú vs. Chile?

El Coliseo Luís Francisco Castellanos es un recinto polideportivo ubicado en la ciudad colombiana de Barrancabermeja, propiedad de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón (Fecolfutsalón) y del Instituto de Deporte y Recreación de Barrancabermeja. En este escenario se llevará a cabo el partido Perú vs. Chile.