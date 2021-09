Los xeneizes vienen de empatar a cero con Defensa y Justicia y están décimos en la tabla. El Decano de Tucumán, por su parte, comenzó la campaña de manera irregular y solo ganó en dos de sus últimas ocho presentaciones. En esta nota podrás saber cómo ver por Apurogol Boca Juniors vs. Atlético Tucumán.

Ambos planteles argentinos afrontarán un nuevo desafío cuando se midan este sábado 18 de septiembre en el estadio Monumental José Fierro, en el marco de la fecha 12 de la Liga Profesional. Boca tiene el reto de ganarle por primera vez a los tucumanos de visita en lo que va de este siglo.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Atlético Tucuman?

Argentina: 8.15 p. m.

Bolivia: 7.15 p. m.

Brasil: 8.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Colombia: 6.15 p. m.

Ecuador: 6.15 p. m.

Estados Unidos: 4.15 p. m. PT y 7.15 p. m. ET

México: 6.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Perú: 6.15 p. m

Uruguay: 8.15 p. m.

Venezuela: 7.15 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Atlético Tucumán?

El compromiso se podrá ver EN VIVO desde Argentina a través de FOX Sports Premium. En el resto de Latinoamérica (excepto Brasil), Estados Unidos y otros países será transmitido ONLINE, vía streaming, por Fanatiz. En Sudamérica (menos Argentina, Uruguay y Paraguay) también se podrá observar por ESPN, mientras que en México se emitirá por ESPN 2.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Atlético Tucumán EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Boca Juniors vs. Atlético Tucumán EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Atlético Tucumán en Apurogol?

Ingresa a: www.apurogol.futbol

En la lista de cotejos busca y haz clic en Boca Juniors vs. Atlético Tucumán

Haz clic en una de las opciones para ver la transmisión

para ver la transmisión Cierra cualquier ventana emergente o publicidad que se abra

o publicidad que se abra Disfruta del partido.

¿Cómo ver Apurogol por internet gratis?

Para VER APUROGOL ONLINE GRATIS solo necesitas ingresar desde tu navegador de preferencia (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) a la siguiente dirección web: www.apurogol.futbol. Recuerda que debes contar con una buena conexión a internet para evitar los cortes de la transmisión. Para ello se sugiere tener un amplio ancho de banda.

Posible alineación de Boca Juniors

Agustín Rossi; Eros Mancuso o Luis Advíncula (si viaja a Tucumán), Lisandro López, Renzo Giampaoli, Frank Fabra; Rodrigo Montes, Esteban Rolón, Alan Varela; Edwin Cardona; Cristian Pavón y Nicolás Orsini. DT: Sebastián Battaglia.

Posible alineación de Atlético Tucumán

Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Santiago Vergini, Yonathan Cabral, Matías Orihuela; Ciro Rius, Franco Mussis, Cristian Erbes, Ramiro Ruíz Rodríguez; Ramiro Carrera y Augusto Lotti. DT: Omar De Felippe.

Boca Juniors vs. Atlético Tucumán: historial de partidos

En total, ambas escuadras se han enfrentado en dieciséis ocasiones. Boca Juniors tiene seis victorias, tres empates, y siete triunfos por parte de Atlético Tucumán.