Boca Juniors se enfrentará a Atlético Tucumán este sábado por la fecha 12 de la Liga Profesional, con la ilusión de volver a sumar de a tres luego de lo que fue el empate sin goles en La Bombonera el martes pasado. En esta nota podrás conocer a qué hora juegan Boca Juniors vs. Atlético Tucumán EN VIVO.

Si bien será un choque clave para los bosteros, que tienen 15 puntos en el torneo y están a ocho de los líderes, Talleres y Lanús, Sebastián Battaglia tiene en mente plantar un equipo alternativo con el propósito de que descansen varios apellidos importantes de cara a los cuartos de final de la Copa Argentina ante Patronato el próximo miércoles.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Atlético Tucumán?

Argentina: 8.15 p. m.

Bolivia: 7.15 p. m.

Brasil: 8.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Colombia: 6.15 p. m.

Ecuador: 6.15 p. m.

Estados Unidos: 4.15 p. m. PT y 7.15 p. m. ET

México: 6.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Perú: 6.15 p. m

Uruguay: 8.15 p. m.

Venezuela: 7.15 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Atlético Tucumán?

El compromiso se podrá ver EN VIVO desde Argentina a través de FOX Sports Premium. En el resto de Latinoamérica (excepto Brasil), Estados Unidos y otros países será transmitido ONLINE, vía streaming, por Fanatiz. En Sudamérica (menos Argentina, Uruguay y Paraguay), también se podrá observar por ESPN, mientras que en México se emitirá por ESPN 2.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Atlético Tucumán EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Boca Juniors vs. Atlético Tucumán EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

Posible formación de Atlético Tucumán

Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Santiago Vergini, Yonathan Cabral, Matías Orihuela; Ciro Rius, Franco Mussis, Cristian Erbes, Ramiro Ruíz Rodríguez; Ramiro Carrera y Augusto Lotti. DT: Omar De Felippe.

Posible formación de Boca

Agustín Rossi; Eros Mancuso o Luis Advíncula (si viaja a Tucumán), Lisandro López, Renzo Giampaoli, Frank Fabra; Rodrigo Montes, Esteban Rolón, Alan Varela; Edwin Cardona; Cristian Pavón y Nicolás Orsini. DT: Sebastián Battaglia.

Donde se jugará el partido Boca Juniors vs. Atlético Tucumán

El partido Atlético Tucumán vs. Boca Juniors se llevará a cabo este sábado 18 de septiembre, en el Estadio Monumental José Fierro, por la fecha 12 de la Liga Profesional.